Morte in cella frigorifera: indagine complessa a Termoli

Il decesso di un trentottenne, rinvenuto senza vita il 15 settembre all’interno di una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, ha innescato un’indagine giudiziaria che si configura come un’indagine complessa, permeata di ombre e sospetti.

La Procura di Larino ha formalmente aperto un fascicolo, su impulso della denuncia presentata dai genitori del 38enne, rappresentati dall’avvocato Piero Lorusso.

La famiglia, profondamente scossa, rifiuta l’interpretazione ufficiale di suicidio, formulando invece un’esplicita richiesta di approfondimenti investigativi che includano l’ipotesi di omicidio.

L’inchiesta è ora sotto la direzione del sostituto procuratore Marianna Meo, il cui ruolo sarà cruciale nell’analisi delle prove e nella direzione delle indagini.

La decisione di aprire un fascicolo, sebbene procedurale, risponde alla gravità delle circostanze e alla necessità di escludere con certezza qualsiasi irregolarità o comportamento doloso.

L’avvocato Lorusso ha espresso soddisfazione per l’apertura del fascicolo, sottolineando l’importanza di disporre immediatamente un’autopsia completa e ogni altra perizia necessaria per ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla morte dell’uomo.

La richiesta di accertamenti si basa sulla persistente presenza di elementi oscuri che non trovano spiegazione nell’ipotesi del suicidio.

Particolarmente rilevanti sono le osservazioni dei genitori del defunto, residenti a Penne, in provincia di Pesaro e Urbino.

Hanno segnalato tracce sul collo dell’uomo che suggeriscono una possibile asfissia, elemento incompatibile con un decesso per cause naturali o volontarie.

Questa specifica indicazione orienta le indagini verso l’ipotesi di un’azione esterna, potenzialmente violenta.

L’attenzione si concentra ora sulla convivente del 38enne, al momento non indagata, ma considerata dalla famiglia una potenziale persona di interesse.

Le segnalazioni dei genitori sollevano interrogativi sulle dinamiche relazionali all’interno della coppia e sulla possibile esistenza di episodi di violenza domestica.

La legale della donna, l’avvocato Paola Cecchi, ha rilasciato dichiarazioni improntate alla collaborazione e alla ricerca della verità.

Pur non esprimendosi sulle accuse, ha condiviso la necessità di chiarimenti e ha manifestato disponibilità a fornire ogni supporto utile all’inchiesta.

L’indagine si prospetta quindi come un percorso articolato, che richiederà un’analisi meticolosa di testimonianze, referti medici e risultanze peritali.

La Procura dovrà valutare attentamente tutte le ipotesi formulate, escludendo quelle infondate e concentrando gli sforzi sulla ricostruzione della verità, tutelando il diritto alla giustizia della famiglia e il diritto alla presunzione di innocenza di tutti i coinvolti.

La complessità della situazione richiede una gestione delicata e trasparente, al fine di garantire un processo equo e imparziale.