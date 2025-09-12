MUSP di Coppito: Avvio Lavori per una Nuova Scuola

L’avvio dei lavori di adeguamento e ampliamento del Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio (MUSP) di Coppito, frazione dell’Aquila, segna una tappa cruciale nel percorso di ricostruzione e riqualificazione del tessuto scolastico post-sisma.

La consegna formale alla ditta esecutrice, avvenuta in un contesto di rinnovata speranza per la comunità, testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione comunale nel restituire alla scuola primaria spazi adeguati e moderni, essenziali per la crescita e il benessere dei giovani cittadini.

L’intervento, finanziato con 1,1 milioni di euro derivanti dalla Delibera CIPE 89/2012, si configura come un investimento strategico per il futuro, mirato a superare le limitazioni imposte dalle emergenze e a creare un ambiente di apprendimento stimolante e sicuro.

L’obiettivo è la realizzazione di un MUSP capace di accogliere una sezione comprensiva di cinque classi, corrispondenti a un totale di 125 alunni, al termine del periodo di durata dei lavori, stimato in un anno.

Il progetto di ampliamento e riqualificazione non si limita a una semplice ristrutturazione, ma prevede la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali per il corretto funzionamento dell’istituto.

In particolare, è prevista la costruzione di una palestra, elemento fondamentale per l’educazione fisica e lo sviluppo motorio dei bambini, e di un nuovo blocco funzionale destinato a ospitare locali di servizio cruciali per le attività didattiche e amministrative.

Durante la cerimonia di consegna, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la comunità di Coppito e per l’intera città.

Ha evidenziato come il progetto si inserisca in una visione più ampia di sviluppo locale, finalizzata a valorizzare le frazioni e i centri abitati attraverso la fornitura di servizi di qualità.

Questa strategia, lungimirante e inclusiva, mira a rafforzare l’identità e la vitalità di ogni comunità, grande o piccola che sia, contrastando lo spopolamento e promuovendo la crescita sostenibile.

L’assessore comunale Roberto Tinari, i consiglieri Gloria Nardecchia e Livio Vittorini, presenti all’evento, hanno condiviso l’entusiasmo del Sindaco, sottolineando l’impatto positivo che l’intervento avrà sulla vita quotidiana delle famiglie e sulla qualità dell’offerta formativa.

Un aspetto cruciale è la progettazione degli interventi in modo da minimizzare le interferenze con la normale attività scolastica, garantendo la continuità didattica e il benessere degli studenti.

Il MUSP ampliato e riqualificato non sarà solo una scuola, ma un vero e proprio polo educativo e sociale, capace di rispondere alle esigenze di una comunità dinamica e proiettata verso il futuro.