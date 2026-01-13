Neonati Molisani: Trionfo della Medicina Preventiva e Terapia Genica

Il neonato molisano, protagonista di una vicenda medica complessa e carica di speranza, ha lasciato la Neonatologia del Policlinico di Chieti, sotto la direzione del Prof.

Diego Gazzolo, per affrontare un percorso di follow-up cruciale.

La sua storia incarna un trionfo della medicina preventiva e della tempestività terapeutica, elementi che si sono rivelati determinanti nella gestione di una condizione clinica gravissima: l’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1, una patologia genetica rara e devastante.

La diagnosi precoce, resa possibile dallo Screening Neonatale allargato, ha permesso di intervenire in una fase cruciale della malattia.

La SMA di tipo 1, infatti, è caratterizzata dalla progressiva perdita dei motoneuroni, le cellule nervose responsabili del controllo muscolare, che si traduce in una marcata debolezza e atrofia muscolare, con conseguenti difficoltà respiratorie, alimentari e motorie.

Senza un intervento tempestivo, la prognosi per i neonati affetti da SMA di tipo 1 è estremamente riservata.

L’intervento terapeutico adottato, una terapia genica all’avanguardia, rappresenta una pietra miliare nella cura di questa patologia.

La terapia genica, in questo caso, mira a correggere il difetto genetico alla base della malattia, fornendo al corpo gli strumenti necessari per produrre la proteina mancante e arrestare la progressione della degenerazione dei motoneuroni.

Gli studi clinici finora disponibili suggeriscono che, se somministrata nei primi mesi di vita, la terapia genica può non solo prevenire la perdita dei motoneuroni, ma anche migliorare significativamente la funzione motoria e la qualità di vita del bambino.

Il percorso di cura del neonato sarà costantemente monitorato da un team multidisciplinare del Dipartimento Materno-Infantile, coordinato dal Prof.

Francesco Chiarelli.

Il follow-up prevede una sorveglianza settimanale iniziale, seguita da controlli mensili, al fine di valutare l’efficacia della terapia genica e di gestire eventuali complicanze.

Questo approccio integrato, che coinvolge specialisti di diverse discipline, è essenziale per garantire la migliore assistenza possibile al bambino e alla sua famiglia.

“La tempestività con cui abbiamo agito in questa vicenda è fondamentale”, sottolinea il Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri.

“Lo Screening Neonatale allargato offre una protezione cruciale ai neonati, permettendo di identificare precocemente una vasta gamma di patologie genetiche.

L’acquisizione e la somministrazione urgenti della terapia genica, unitamente all’impegno economico e all’organizzazione multidisciplinare profusa, testimoniano la nostra dedizione alla salute dei più piccoli.

”La cura di questo bambino molisano, pur non essendo residente in Abruzzo, rappresenta un atto di solidarietà e un esempio di come la collaborazione tra le regioni possa garantire l’accesso alle migliori cure possibili.

L’auspicio è che la terapia genica possa determinare un arresto definitivo della malattia e un significativo miglioramento della qualità di vita del bambino.

Verificare l’efficacia del trattamento, nel tempo, sarà per la ASL e per la Regione Abruzzo la più grande testimonianza del valore della medicina preventiva e della sua capacità di offrire una speranza concreta a chi ne ha più bisogno.

La vicenda sottolinea l’importanza cruciale dello screening neonatale e dell’innovazione terapeutica nel migliorare il futuro dei bambini affetti da malattie genetiche rare.