Nina, l’orsa resuscitata: un simbolo di speranza nel Parco Nazionale

La rinascita di Nina, giovane orsetta bruna, rappresenta un capitolo significativo nella storia della conservazione della fauna selvatica nel cuore del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

La sua storia, recentemente condivisa sui canali social del parco, testimonia l’impegno costante di biologi, Guardiaparco e Carabinieri Forestali per il recupero e la reintroduzione di esemplari in ambiente naturale.

Nina era stata soccorsa nella primavera del 2025 nelle campagne di Pizzone, un piccolo comune nell’Isernia interna, profondamente immerso nel territorio protetto.

La sua condizione richiedeva un percorso di riabilitazione mirato, volto a ristabilire la sua piena capacità di adattamento e sopravvivenza nell’ecosistema appenninico.

Questo percorso, attentamente pianificato e monitorato, ha permesso di prepararla alla transizione cruciale verso la vita selvatica.

Per garantire un controllo non invasivo dei suoi movimenti post-reintroduzione, Nina è stata dotata di un radiocollare GSM.

Questa tecnologia all’avanguardia permette ai ricercatori di tracciare i suoi spostamenti da remoto, evitando qualsiasi disturbo che potrebbe compromettere il suo acclimamento e la sua integrazione nel territorio.

I dati raccolti, costantemente analizzati, forniscono preziose informazioni sul suo comportamento, le sue abitudini alimentari e l’utilizzo delle risorse ambientali.

Nei primi giorni successivi al rilascio, Nina ha mostrato una certa cautela, rimanendo confinata nelle immediate vicinanze del punto di liberazione.

L’arrivo delle avverse condizioni meteorologiche natalizie, con un’intensificazione delle precipitazioni e un calo delle temperature, l’ha spinta a cercare rifugio in una zona più impervia e riparata del parco.

Da allora, Nina ha mantenuto una certa stabilità territoriale, compiendo solo spostamenti minimi e circoscritti.

Questo comportamento suggerisce l’identificazione di un potenziale sito di ibernazione, un rifugio sicuro e confortevole dove trascorrere i mesi più rigidi dell’inverno.

Le fluttuazioni termiche tipiche del periodo, con periodi di mitezza intervallati da ondate di freddo, possono rappresentare una sfida per l’ingresso in ibernazione, ritardandolo o rendendolo più complesso.

Questa dinamica è comune a molti orsi, i quali tendono a posticipare l’ibernazione finché non si instaurano condizioni di freddo intenso e una copertura nevosa stabile.

La storia di Nina è un esempio tangibile di come gli sforzi di conservazione, combinati con l’utilizzo di tecnologie avanzate, possano contribuire a preservare la biodiversità e a restituire la libertà agli esemplari di fauna selvatica.

Il suo silenzioso viaggio come orsa libera rappresenta una promessa di resilienza e di speranza per il futuro della popolazione di orsi bruni nell’Appennino centrale.