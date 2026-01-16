Nuoto Paralimpico a Lanciano: Inclusione, Eccellenza e Abruzzo Protagonista

Lanciano Capitale del Nuoto Paralimpico: Un Evento per l’Inclusione e l’Eccellenza SportivaLanciano si appresta ad accogliere un evento di portata nazionale: il Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Paralimpico, in programma il 28 e il 29 novembre presso le strutture del Lanciano Sport Center.

Un appuntamento che va ben oltre la semplice competizione sportiva, configurandosi come una vetrina di eccellenza, inclusione e sviluppo territoriale.

La presentazione ufficiale, svoltasi in una conferenza stampa partecipata, ha visto la presenza di figure istituzionali di spicco: Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Franco Riccobello, Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP); Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano; e Franco D’Intino, Presidente del Lanciano Sport Center.

A moderare l’incontro, il giornalista Daniele Barone di Sky Sport.

Il Presidente Marsilio ha sottolineato come l’Abruzzo, e in particolare Lanciano, rappresentino un territorio ideale per ospitare manifestazioni sportive di tale rilevanza.

“Lo sport è un potente motore di promozione e valorizzazione del nostro territorio,” ha affermato, “un’opportunità per attrarre visitatori, atleti e appassionati, e per far conoscere la bellezza e il potenziale della nostra regione.

” Ma al di là dell’impatto economico e turistico, Marsilio ha evidenziato il ruolo cruciale dello sport come strumento di integrazione sociale, culturale e formativa, in grado di promuovere valori come il rispetto, la resilienza e la perseveranza, soprattutto tra i giovani.

Franco Riccobello, Presidente della FINP, ha esaltato l’importanza del movimento paralimpico italiano, che si conferma ai vertici mondiali.

“L’Italia del nuoto paralimpico è una potenza,” ha dichiarato con orgoglio, ripercorrendo i successi recenti: ai Mondiali di Singapore, la nazionale italiana si è classificata al primo posto assoluto, conquistando 47 medaglie, di cui 18 d’oro, un risultato che consolida la posizione della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico come una delle più performanti a livello internazionale.

Riccobello ha inoltre espresso particolare soddisfazione per il ritorno del Campionato Assoluto in Abruzzo, dopo dieci anni dall’ultima edizione a Pescara, sottolineando la volontà di rafforzare il legame con il territorio e di sostenere la crescita dello sport paralimpico a livello locale.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per le oltre 70 società sportive partecipanti, che porteranno a Lanciano circa 200 atleti di talento.

Il Campionato non si limita a celebrare l’eccellenza sportiva, ma vuole anche inviare un messaggio di speranza e di inclusione alle famiglie e ai giovani, promuovendo la consapevolezza che lo sport è un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche o motorie.

L’impegno della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico è quello di favorire una sempre maggiore partecipazione di atleti giovanili con disabilità, abbattendo le barriere e promuovendo un modello di società più equa e inclusiva, dove lo sport rappresenta un potente strumento di crescita personale e collettiva.