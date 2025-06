Nuova Ambulanza Sten a Chieti: Un Pilastro per i Neonati Abruzzesi

Un Nuovo Pilastro per la Neonatologia Abruzzese: Inaugurata l’Ambulanza Sten di ChietiLa sanità abruzzese rafforza il suo impegno a favore dei neonati con l’entrata in servizio della nuova ambulanza Sten (Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale), inaugurata oggi presso l’ospedale di Chieti. Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico volto a ottimizzare l’assistenza specialistica ai neonati prematuri, affetti da patologie complesse o nati in strutture prive di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), garantendo un trasferimento tempestivo ed efficace verso i centri di eccellenza distribuiti sul territorio regionale.Il servizio Sten, un elemento cruciale nella rete di assistenza neonatale, mira a ridurre significativamente la mortalità e la morbilità infantile, intervenendo con prontezza in situazioni critiche e abbattendo le distanze geografiche che possono compromettere l’accesso alle cure specialistiche. L’obiettivo primario è quello di integrare e potenziare i punti nascita periferici, creando un sistema di assistenza neonatale coeso e performante.A bordo dell’ambulanza, un’équipe altamente specializzata, composta da un neonatologo, un’infermiere pediatrico/neonatale e un autista del 118, sarà in grado di gestire una vasta gamma di emergenze, che spaziano dalla prematurità estrema a complessi difetti congeniti, passando per gravi difficoltà respiratorie. La preparazione e l’esperienza del personale sono elementi imprescindibili per affrontare con successo le delicate situazioni che si presentano durante il trasporto.Il mezzo acquisito dall’Asl Lanciano Vasto Chieti, un Volkswagen Crafter allestito ad hoc per il trasporto neonatale d’emergenza, incarna l’innovazione tecnologica applicata alla cura della salute infantile. L’allestimento interno include un sistema avanzato di barella, progettata per ospitare una culla termica, il cui inserimento è facilitato da un sistema di carico elettrico che minimizza lo sforzo fisico degli operatori e massimizza la sicurezza durante le operazioni di movimentazione.Un dettaglio distintivo è la presenza di un carrello ammortizzato su cui è fissata la barella: questa soluzione ingegneristica mitiga le vibrazioni e gli sballottamenti tipici del trasporto, garantendo una stabilità ottimale per il neonato, particolarmente importante nei casi di prematurità o patologie delicate. La precedente ambulanza Sten ha già dimostrato la sua efficacia, effettuando circa 100 trasporti nel corso del 2024.Il Direttore Generale della Asl, Mauro Palmieri, affiancato dai direttori Diego Gazzolo, Emmanuele Tafuri e Francesco Chiarelli, responsabili rispettivamente di Neonatologia, Dipartimento Emergenza-Urgenza e Materno-Infantile, ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento. “Questo è un tassello fondamentale per la sicurezza del percorso parto”, ha dichiarato Palmieri, ribadendo l’impegno della Asl a garantire la massima cura per i neonati che necessitano di assistenza intensiva. Un riconoscimento sentito è stato dedicato alla professionalità e alla dedizione del personale sanitario, pilastri fondamentali per il successo di questo servizio vitale. L’iniziativa testimonia un impegno concreto verso la salvaguardia della salute infantile e la costruzione di un sistema sanitario regionale sempre più efficiente e attento alle esigenze dei più piccoli.