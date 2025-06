Nuova Giunta a Sulmona: Inaugurato il Mandato di Tirabassi

Nella vibrante cornice del Palazzo Comunale di Sulmona, si è inaugurato un nuovo capitolo amministrativo, segnato dalla solenne presa di impegno del sindaco Luca Tirabassi, figura di spicco del centrodestra, a custodire la Costituzione e le leggi dello Stato. La cerimonia, che ha visto la prima convocazione del consiglio comunale, ha sancito l’inizio ufficiale del suo mandato, preludio a un percorso che si preannuncia denso di sfide e opportunità per la comunità.L’evento ha assunto un significato storico, con l’elezione di Franco Di Rocco a presidente del consiglio comunale. Questa nomina, accolta con undici voti favorevoli e un numero considerevole di schede bianche, sottolinea un’evoluzione significativa nel panorama politico locale, rappresentando la prima volta che una figura di etnia rom ricopre una carica di tale importanza a livello nazionale. Katia Di Marzio, eletta vicepresidente, affiancherà Di Rocco nel guidare l’attività consiliare.Nel suo discorso inaugurale, il sindaco Tirabassi ha espresso un auspicio fondamentale: trasformare l’aula consiliare in un luogo di dibattito costruttivo, focalizzato sui contenuti e non sulle dinamiche personali. Ha inoltre posto l’accento sull’importanza della lealtà all’interno della giunta, invitando i membri a confrontarsi apertamente e a superare divisioni e incomprensioni. Un appello alla responsabilità è stato rivolto alle minoranze, sollecitandole a formulare critiche costruttive, capaci di contribuire al progresso della città.La composizione della giunta comunale, ufficializzata dal sindaco, riflette una complessa articolazione di competenze e sensibilità politiche. Mauro Tirabassi (FdI), nominato vice sindaco, assumerà delicati incarichi legati al personale, alla gestione dei lavori pubblici, alla manutenzione del territorio, alla cura del verde, ai servizi cimiteriali e agli adempimenti demografici. Emanuela Cosentino (FdI), forte della sua esperienza, guiderà politiche culturali, eventi di rilevanza, promozione turistica, transizione ecologica, istruzione e servizi informatici, settori cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio. Federica La Porta (Forza Italia) si occuperà di politiche abitative, sostegno alle nuove generazioni, interventi sociali e mobilità sostenibile, aree particolarmente sensibili per la qualità della vita dei cittadini.Alessandro Pantaleo (Sulmona al Centro) assumerà la responsabilità di gestire il bilancio comunale, il patrimonio immobiliare, le attività produttive locali, la riqualificazione del centro storico, le politiche europee e la gestione della rete Gas, ambiti strategici per la crescita economica del territorio. Fabrizio Paolini (Sulmona al Centro) si occuperà di urbanistica, ricostruzione post-sisma, esternalizzazione di servizi, sviluppo industriale e gestione del sistema Cuc, settori fondamentali per la riqualificazione urbana e la creazione di opportunità di lavoro.Il sindaco ha riservato a sé la gestione di società partecipate, contenzioso legale, tutela ambientale, polizia locale e farmacia, deleghe che, unitamente al coordinamento informale con esponenti della Lega e dell’Udc, contribuiranno a garantire un approccio equilibrato e inclusivo nella gestione delle politiche comunali, tenendo conto delle diverse sensibilità presenti nel panorama politico locale. Il nuovo corso amministrativo di Sulmona si apre quindi con l’auspicio di un impegno condiviso per il bene comune e per lo sviluppo sostenibile del territorio.