Nuova Pescara: Accelerazione e obiettivi per una città innovativa.

L’ambizioso progetto di aggregazione comunale che mira a dare vita alla Nuova Pescara, frutto della fusione tra il capoluogo adriatico, Montesilvano e Spoltore, si presenta come una pietra miliare nell’evoluzione amministrativa abruzzese.

Sebbene l’idea risalga al 2014, promossa da una precedente amministrazione regionale, è l’attuale governo, di orientamento centrodestra, a dimostrare un’accelerazione concreta, superando i risultati pregressi in termini di avanzamento operativo e definizione delle procedure necessarie.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, ha risposto con fermezza alle recenti critiche provenienti dall’opposizione, che lamentavano presunti rallentamenti nel processo.

La sua replica non si limita a una difesa formale, ma offre un resoconto dettagliato delle azioni messe in atto per garantire la realizzazione del progetto, sottolineando come la Regione abbia attivamente riformato la legislazione di riferimento, definendo criteri e obblighi specifici per i comuni coinvolti.

L’approccio si fonda sulla collaborazione e il dialogo costruttivo tra le amministrazioni locali, un elemento cruciale per superare le complessità intrinseche a un’operazione di tale portata.

L’obiettivo imminente è fissato per i prossimi due mesi, con la previsione di un’ulteriore integrazione dei servizi strategici, come la Polizia Locale e la gestione dei rifiuti, evidenziando la capacità dell’Abruzzo di innovare e di abbracciare un cambiamento amministrativo di portata storica.

La realizzazione della Nuova Pescara non si configura semplicemente come una riorganizzazione territoriale, ma come un vero e proprio progetto pilota, un esperimento innovativo che potrebbe fungere da modello per altre realtà italiane.

La data simbolo, il 1° gennaio 2027, segna un traguardo cruciale: la nascita ufficiale della nuova città, un’opera realizzata interamente dagli abruzzesi, che si propongono di diventare pionieri in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione dei servizi pubblici.

L’implementazione del progetto è scandita da controlli periodici, previsti dalla Legge Regionale del 17 marzo 2023.

Il primo monitoraggio, conclusosi il 31 dicembre 2024, ha richiesto ai comuni di dimostrare l’avvio di una gestione unica e di un esercizio associato di almeno cinque funzioni, due considerate fondamentali e tre di natura operativa.

La verifica positiva, attestata a gennaio 2025 dai presidenti di giunta e di consiglio, conferma l’impegno concreto delle amministrazioni locali e il rispetto dei tempi stabiliti.

Questo processo iterativo, con verifiche regolari e obiettivi misurabili, garantisce la trasparenza e l’efficacia del progetto, contribuendo a creare una nuova realtà amministrativa efficiente e orientata al benessere della comunità.