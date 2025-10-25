Nuova Pescara: nasce un comitato per il cambiamento nel Medio Adriatico

La volontà di un cambiamento strutturale e di una visione più ampia per il territorio medio-adriatico abruzzese si concretizza con la nascita del Comitato Montesilvano per Nuova Pescara.

Questa iniziativa, che si affianca a comitati analoghi operativi a Pescara e Spoltore, ripropone con forza l’attuazione del Referendum popolare del 2014, un atto popolare che auspicava la fusione dei tre comuni in un’unica entità: Nuova Pescara, un polo urbano di circa 200.000 abitanti.

La presentazione ufficiale, avvenuta nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, ha segnato l’avvio formale di un percorso volto a superare l’inerzia politica che ha finora ostacolato la realizzazione di questo progetto.

Ermanno Falco, presidente del comitato, ha sottolineato la natura apolitica e civica dell’associazione, concepita come un megafono per la voce dei cittadini, troppo a lungo ignorata dalle decisioni politiche.

L’obiettivo non è semplicemente la creazione di una nuova amministrazione, ma la nascita di una “grande città del medio Adriatico”, un motore di sviluppo strategico per l’intera regione Abruzzo.

Nuova Pescara non si configura solo come un’aggregazione di comuni, bensì come un polo di attrazione per investimenti, innovazione e crescita, capace di proiettare l’Abruzzo verso una dimensione europea, aprendo nuove opportunità anche per le aree interne, spesso penalizzate da una connessione infrastrutturale insufficiente.

I promotori del comitato riconoscono che la nascita di Nuova Pescara richiede un’immediata revisione della governance locale, con particolare attenzione all’eliminazione di strutture burocratiche eccessivamente complesse e potenzialmente inclini a favorire dinamiche di clientelismo e inerzia.

L’agilità amministrativa e l’efficienza operativa rappresentano prerequisiti fondamentali per il successo di un progetto di tale portata.

Il comitato si è espresso con fermezza contro qualsiasi tentativo di procrastinare ulteriormente l’attuazione del referendum, annunciando una strenua difesa della volontà popolare.

Riconoscendo la complessità del percorso e la necessità di un ampio consenso, il presidente Falco ha preannunciato l’organizzazione di una conferenza aperta a personalità politiche, imprenditoriali, accademiche e a rappresentanti della società civile, indipendentemente dalle loro posizioni preesistenti.

Questa iniziativa mira a promuovere un confronto costruttivo su temi cruciali come la pianificazione urbana, lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la gestione dei servizi pubblici, al fine di definire un modello di Nuova Pescara condiviso e in grado di rispondere alle reali esigenze del territorio e dei suoi abitanti.

L’obiettivo ultimo è trasformare la visione di Nuova Pescara in una realtà concreta, capace di generare benefici tangibili per l’intera comunità abruzzese.