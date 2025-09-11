Nuova scuola dell’infanzia all’Aquila: un investimento per il futuro.

La comunità di Bagno, frazione dell’Aquila, celebra l’inaugurazione di una nuova scuola dell’infanzia, un intervento che testimonia un impegno concreto verso il futuro dei più piccoli e il rafforzamento del tessuto sociale del territorio.

Il nuovo edificio, che sostituisce la precedente struttura adibita a scuola primaria, accoglie una sezione monoclasse di quindici bambini, offrendo loro un ambiente didattico all’avanguardia.

La realizzazione del nuovo plesso rappresenta la culminazione di un percorso di ricostruzione e riqualificazione, finanziato con un investimento complessivo di oltre 111 milioni di euro.

Questi fondi, provenienti da diverse fonti – risorse per la ricostruzione post-sisma, finanziamenti Pnrr e contributi del Cipess – hanno permesso di realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, stimato in 1,3 milioni di euro, e ulteriori 515 mila euro destinati alla messa in sicurezza e al miglioramento degli spazi esterni, pensati per il gioco e la socializzazione dei bambini.

La nuova struttura non è semplicemente un edificio; è un presidio educativo progettato per rispondere alle esigenze di un’infanzia in crescita.

Ambienti luminosi, sicuri e accoglienti, concepiti per stimolare la creatività, l’apprendimento e lo sviluppo emotivo dei bambini, configurano un ambiente di crescita ottimale.

L’edificio si configura come un fulcro di socialità, promuovendo l’integrazione e la condivisione tra i più piccoli e le loro famiglie.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore comunale Laura Cucchiarella e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci, che ha sottolineato l’importanza di questo investimento per la comunità aquilana.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio scolastico regionale, che ha già visto la realizzazione di quattro interventi per un valore complessivo di 12,7 milioni di euro.

Attualmente, sono in corso o appaltati ulteriori otto cantieri, per un valore di quasi 44 milioni di euro, mentre altri sei interventi si trovano in fase di progettazione o appalto, con un investimento previsto di oltre 53 milioni di euro.

L’iniziativa non solo risponde a un’esigenza infrastrutturale, ma simboleggia una visione a lungo termine per il futuro dell’istruzione e dello sviluppo del territorio, consolidando il ruolo della scuola come motore di crescita sociale ed economica per le generazioni future.

L’unione strategica di diverse fonti di finanziamento testimonia un impegno sinergico tra istituzioni, volto a garantire un futuro scolastico solido e all’avanguardia per i bambini dell’Aquila.