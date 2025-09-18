Nuova sede LILT all’Aquila: un passo avanti nella lotta al cancro

Questa mattina, l’Aquila ha celebrato un significativo passo avanti nella lotta contro il cancro con l’inaugurazione della nuova sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) in via Corfinum 6.

La consegna di questo spazio, frutto di un’operazione immobiliare che ha visto il Comune acquisire una proprietà equivalente per poi concederla in comodato gratuito alla LILT, testimonia un impegno congiunto verso la salute della comunità.

La nuova sede rappresenta più di una semplice location: è un punto nevralgico per l’implementazione di un ampio spettro di iniziative di prevenzione oncologica, erogate in maniera gratuita e accessibile a tutti i cittadini.

L’offerta di servizi si estenderà ben oltre le tradizionali visite senologiche e ginecologiche, arricchendosi di ecografie diagnostiche, campagne di sensibilizzazione mirate e convegni informativi.

Un focus particolare sarà dedicato alla promozione di stili di vita sani, con progetti incentrati sull’alimentazione equilibrata e campagne di contrasto al tabagismo, con un’attenzione speciale al mondo scolastico, dove la prevenzione primaria assume un ruolo cruciale nella formazione di future generazioni consapevoli.

L’impegno della LILT si tradurrà in un’attività capillare sul territorio, raggiungendo Comuni, scuole e associazioni locali attraverso incontri informativi e la distribuzione di materiale educativo.

La creazione di campagne annuali, pensate per coinvolgere attivamente associazioni, enti, istituzioni e aziende del territorio aquilano, rafforzerà la rete di supporto e amplierà l’impatto delle iniziative.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti figure chiave dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore alle Opere Pubbliche Vito Colonna, il dirigente del settore Vincenzo Tarquini e il funzionario comunale Giovanni Berardinagelo, insieme al Presidente e alla Vicepresidente della LILT, Antonio Addari e Palmira Fiaschetti, alla coordinatrice regionale Rosita Di Biase e all’amministratrice Luigia Maurizio.

L’evento ha sottolineato il ruolo imprescindibile delle numerose volontarie, il cui lavoro instancabile e dedicato costituisce il cuore pulsante dell’organizzazione.

L’assessore Colonna, esprimendo la propria soddisfazione, ha sottolineato l’importanza del contributo offerto dalla LILT, ringraziando pubblicamente le volontarie per la loro dedizione e sacrificio.

Ha inoltre ribadito l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel sostenere le attività della Lega, riconoscendone il valore inestimabile per la collettività.

La nuova sede rappresenta un investimento nel futuro, un segnale tangibile della volontà di costruire una comunità più sana, informata e resiliente di fronte alla sfida del cancro.

Questa collaborazione simboleggia un modello di sinergia pubblico-privato che punta a rafforzare il tessuto sociale e a garantire l’accesso a servizi essenziali per la salute di tutti i cittadini dell’Aquila.