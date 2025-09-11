Nuovo Anno Scolastico: Istruzione, Diritto e Speranza nel Mondo.

L’inizio di un anno scolastico non è semplicemente un calendario che cambia, ma un’esplosione di possibilità, un seme di speranza che germoglia in ogni sguardo di studente.

Come ricordata Malala Yousafzai, con la forza di un’eco che risuona attraverso confini e culture, la combinazione di un bambino, un educatore, un libro e uno strumento per dare forma ai pensieri – una penna – possiede un potere trasformativo in grado di plasmare il futuro del mondo.

In questo spirito, il sindaco Gianguido D’Alberto ha rivolto un messaggio agli studenti di Teramo, un invito a contemplare il valore intrinseco dell’istruzione, un diritto che, purtroppo, è negato a innumerevoli giovani in diverse aree del pianeta.

Il contrasto è lacerante: mentre qui si apre un nuovo capitolo di apprendimento e crescita, in Pakistan, in Sudan, a Gaza e in altre zone devastate da conflitti, milioni di bambini, soprattutto bambine, sono privati di questo diritto fondamentale.

La scuola, in quei contesti, non è solo un luogo di studio, ma un rifugio, un’ancora di salvezza in un mare di disperazione, un baluardo contro la morte, l’odio e l’indifferenza che minacciano la loro esistenza.

È l’unica via d’accesso a un futuro degno di essere vissuto, a una possibilità di riscatto.

Il diritto all’istruzione non è solo un imperativo morale, ma il fondamento stesso di una società giusta e prospera.

È un motore di emancipazione, un catalizzatore di progresso sociale ed economico.

Offre gli strumenti per decifrare la complessità del mondo, per sviluppare il pensiero critico e per partecipare attivamente alla vita democratica.

Permette di costruire ponti tra culture diverse, di superare pregiudizi e stereotipi, e di promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco.

Il sindaco D’Alberto sottolinea con acume che il diritto all’istruzione è inestricabilmente legato al diritto alla felicità.

Un’istruzione di qualità offre non solo conoscenze e competenze, ma anche la capacità di perseguire i propri sogni, di realizzare il proprio potenziale e di vivere una vita piena di significato.

La scuola, quindi, si configura come un luogo di accoglienza, di integrazione e di crescita personale, un ambiente protetto dove i giovani possono confrontarsi, collaborare e costruire relazioni positive.

In un’epoca segnata da disuguaglianze, conflitti e sfide globali, la scuola assume un ruolo ancora più cruciale.

Essa rappresenta un baluardo di libertà, un presidio di uguaglianza, un laboratorio di pace e un motore di speranza.

È un luogo dove si coltiva la capacità di discernere, di agire con responsabilità e di contribuire a costruire un mondo più giusto, sostenibile e inclusivo.

L’impegno per garantire l’accesso all’istruzione per tutti, ovunque, è un imperativo che trascende i confini geografici e politici, un atto di civiltà che ci riguarda tutti.