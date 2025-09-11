Nuovo filobus collega Pescara e Montesilvano: mobilità sostenibile in Abruzzo.

Il nuovo collegamento filoviario che attraversa Pescara e Montesilvano ha ufficialmente inaugurato la sua attività operativa questa mattina, segnando una tappa significativa per il potenziamento della mobilità sostenibile nel territorio.

Preceduto da un intenso periodo di pre-esercizio e prove tecniche, durato più di un mese, il servizio ha visto la prima corsa partire da Pescara, dalla centralissima Piazza della Repubblica, alle ore 6:05, seguita poco dopo, alle 6:45, da Montesilvano, nella zona alberghiera.

Questo investimento infrastrutturale, un elemento chiave della più ampia “Via Verde” (un progetto volto a favorire modalità di trasporto alternative e a migliorare la qualità dell’aria), risponde all’esigenza di collegare in maniera efficiente e a basso impatto ambientale le due città, offrendo un’opzione di trasporto pubblico moderno e confortevole.

L’afflusso di utenti è stato subito significativo, comprendendo non solo i pendolari abituali, ma anche un numero considerevole di studenti, coincidente con l’inizio delle lezioni scolastiche.

La frequenza delle corse è stata programmata per garantire un servizio capillare: ogni dieci minuti durante l’orario di punta, con un totale di 89 viaggi giornalieri da Pescara, l’ultimo dei quali è previsto per le 20:45, e un numero equivalente da Montesilvano, con ultima partenza alle 21:15.

Nei giorni festivi, il servizio sarà leggermente ridotto, con 31 corse giornaliere, attive dalle 7:00 alle 21:00.

Per facilitare l’utilizzo del nuovo servizio, personale qualificato di Tua è presente a bordo dei filobus, pronto a fornire assistenza e informazioni ai passeggeri.

La Polizia Locale, a sua volta, ha dispiegato agenti in Piazza della Repubblica per regolare il traffico e garantire un flusso ordinato degli autobus, evitando disagi e rallentamenti.

L’avvio del servizio filoviario è stato contestualizzato con l’entrata in vigore dell’orario invernale dei mezzi pubblici di Pescara, introducendo corse aggiuntive dedicate alle scuole e incrementando la frequenza delle linee urbane esistenti.

L’implementazione della “Via Verde” comporterà una revisione e un riadattamento delle corse e dei percorsi di alcune linee urbane, ottimizzando l’integrazione del filobus all’interno della rete di trasporto pubblico locale e promuovendo una maggiore intermodalità.

Il costo del biglietto è fissato a 1,40 euro per una validità di 90 minuti, rendendo il servizio accessibile e competitivo.