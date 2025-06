Nuovo Hospice a Pescara: Cura, Speranza e Dignità per i Pazienti

Un Nuovo Rifugio di Cura e Speranza: Inaugurato l’Hospice Ristrutturato di PescaraUn’atmosfera di rinnovamento e profonda umanità ha segnato l’inaugurazione dell’Hospice della ASL di Pescara, frutto di un significativo intervento di ampliamento e ristrutturazione. Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali di spicco, tra cui il Direttore Generale della ASL, Vero Michitelli, il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il Deputato Guerino Testa, il Sindaco Carlo Masci, affiancati da dirigenti sanitari e membri del personale, testimoniando l’importanza strategica di questa struttura per la comunità.L’Hospice, già operativo dal 2012 con dieci posti letto dedicati a pazienti adulti e pediatrici, si presenta ora arricchito con ulteriori sei posti, raggiungendo una capacità complessiva di sedici. Oltre all’incremento quantitativo, l’intervento ha profondamente trasformato gli spazi, rendendoli più accoglienti, funzionali e in linea con le esigenze di un’assistenza sempre più centrata sulla persona.Questo non è semplicemente un miglioramento strutturale, bensì una dichiarazione di intenti, un investimento etico e culturale che sottolinea l’impegno della sanità locale verso una cura palliativa di alta qualità. Come ha sottolineato il Dg Michitelli, le cure palliative non rappresentano un optional, ma un diritto fondamentale: il diritto di alleviare la sofferenza, di vivere con dignità anche nelle fasi finali dell’esistenza. Un diritto che abbraccia non solo il paziente, ma anche la sua famiglia, offrendo sostegno emotivo e pratico in un momento di profonda vulnerabilità.L’Hospice si configura dunque come un luogo di cura olistica, che guarda alla persona nella sua interezza, prendendosi cura non solo della malattia, ma anche delle sue implicazioni emotive, spirituali e relazionali. È il riflesso di una società matura, consapevole del valore della compassione e della necessità di offrire un accompagnamento dignitoso a chi si trova ad affrontare la fine della vita.L’ingegnere Luigi Lauriola, coordinatore dei lavori, ha saputo coniugare l’innovazione architettonica con il calore di un ambiente domestico. Gli spazi sono stati concepiti per favorire l’interazione, la riservatezza e il benessere di pazienti, familiari e operatori sanitari. L’arredamento, scelto con cura, mira a creare un’atmosfera rassicurante, lontana dalla rigidità e dall’impersonalità tipiche degli ambienti ospedalieri.Il Presidente Sospiri ha ripercorso le tappe fondamentali della nascita dell’Hospice, sottolineando come una semplice idea si sia trasformata in una realtà solida grazie all’impegno e alla collaborazione di un team di professionisti. Il deputato Guerino Testa ha messo in luce l’aspetto umano e affettivo che contraddistingue l’attività dell’Hospice, un “cuore” che va valorizzato e riconosciuto come parte integrante del servizio offerto.Il Sindaco Carlo Masci ha espresso l’orgoglio della città per questa struttura, simbolo di un impegno condiviso volto a garantire una cura palliativa di alta qualità. Un ulteriore segno di sensibilità e attenzione verso le esigenze del territorio è l’annuncio della creazione di una “stanza del sollievo” all’interno del Pronto Soccorso: un ambiente intimo e protetto destinato ad accogliere coloro che si trovano ad affrontare il delicato momento del fine vita in un contesto spesso caratterizzato da frenesia e stress. Un gesto di umanità, prima ancora che di medicina, volto a preservare la dignità e la riservatezza di chi si trova ad affrontare l’ultima tappa del proprio percorso.