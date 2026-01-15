Nuovo Polo Musicale a Pescara: 15 Milioni per il Conservatorio

Il progetto di ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio di Pescara rappresenta una pietra miliare per la città, delineando le premesse per la creazione di un moderno polo musicale di rilevanza regionale.

L’iniziativa, frutto di una sinergia virtuosa tra Stato, Regione e Comune, si concretizzerà con un investimento complessivo di 15 milioni di euro, destinati a trasformare radicalmente un’area urbana precedentemente segnata da degrado e abbandono.

L’intervento si focalizza sulla riqualificazione dell’ex scuola Muzii, un complesso immobiliare dismesso da anni, che verrà riconvertito in un complesso multifunzionale dedicato alla musica.

Il cuore pulsante di questa nuova struttura sarà un auditorium di ampia capienza, capace di ospitare fino a 500 spettatori, destinato a divenire un punto di riferimento per concerti, eventi culturali e iniziative didattiche.

Accanto all’auditorium, saranno realizzate nuove aule didattiche, sale prove e spazi dedicati alla pratica musicale, creando un ambiente stimolante e funzionale per studenti, insegnanti e professionisti del settore.

L’ampliamento del Conservatorio non si limita alla costruzione di nuove strutture, ma mira a una riqualificazione urbana più ampia.

L’area circostante, a diretto contatto con la Strada Parco, sarà oggetto di interventi di miglioramento estetico e funzionale, con l’obiettivo di creare un contesto urbano più vivibile e attrattivo.

Questo include la riorganizzazione degli spazi pubblici, il potenziamento dell’illuminazione e la creazione di aree verdi, contribuendo a valorizzare l’intera zona.

Il percorso per la realizzazione di questo ambizioso progetto è stato costellato da sfide e imprevisti.

La pandemia di COVID-19 ha inevitabilmente rallentato i tempi, causando aumenti dei costi e rendendo necessario un continuo aggiornamento del progetto in relazione alle modifiche legislative riguardanti gli appalti pubblici.

Nonostante queste difficoltà, l’amministrazione comunale ha perseverato, giungendo all’approvazione del progetto esecutivo e preparando la documentazione necessaria per l’indizione della gara d’appalto.

L’avvio dei lavori è previsto realisticamente entro la primavera successiva all’approvazione del bilancio comunale, segnando l’inizio di una nuova era per la musica a Pescara e per l’intera comunità.

L’iniziativa non solo offrirà nuove opportunità formative e culturali, ma contribuirà anche a rivitalizzare un’area urbana precedentemente marginale, creando un polo di attrazione e di sviluppo per l’intera città.

L’ampliamento del Conservatorio rappresenta, dunque, un investimento strategico per il futuro di Pescara, un segnale di rinascita e di speranza per un territorio desideroso di riscatto.