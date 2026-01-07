Nuovo Prefetto a L’Aquila: Umanità e Territorio

L’assunzione dell’incarico prefettizio dell’Aquila da parte di Vito Cusumano segna l’inizio di una nuova fase per la provincia abruzzese, orientata a un approccio umanitario nell’ambito dell’accoglienza, senza compromettere il rispetto imprescindibile delle normative vigenti.

Il prefetto, proveniente da un’esperienza significativa come commissario di governo in Alto Adige, sottolinea con chiarezza la necessità di porre al centro la persona, riconoscendo la complessità delle dinamiche migratorie e la necessità di una gestione sensibile e attenta alle esigenze individuali.

La nomina di Cusumano, esperto amministratore con un solido percorso professionale maturato in diverse realtà territoriali, da Caltanissetta a Venezia, rappresenta un cambio generazionale e di prospettiva.

Prende il posto di Giancarlo Di Vincenzo, chiamato a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità a livello nazionale, evidenziando l’importanza strategica del coordinamento e della pianificazione a Roma.

Il prefetto Cusumano introduce un elemento di riflessione che va oltre la mera gestione dell’accoglienza, collegandola al contesto ambientale.

L’analogia tra le temperature attuali dell’Alto Adige e quelle dell’Aquila, inaspettata alla luce delle loro posizioni geografiche, suggerisce una riflessione più ampia sui cambiamenti climatici e le loro conseguenze, che impattano la percezione stagionale e richiedono un adattamento costante nelle strategie di gestione del territorio.

L’approccio del nuovo prefetto rivela un desiderio di comprensione profonda della realtà che lo accoglie.

Pur riconoscendo la brevità del suo arrivo, esprime un vivo interesse per la morfologia del territorio aquilano, consapevole delle sfide poste dalla sua vastità e dalla difficoltà di accesso a determinate aree.

Questa conoscenza del territorio è cruciale per ottimizzare le risorse e per garantire un’efficace sistema di sicurezza, un tema che il prefetto si impegna ad affrontare in sinergia con le istituzioni locali.

Un’esperienza personale, il ricordo del terremoto vissuto da bambino in Sicilia, offre una dimensione umana al prefetto Cusumano, sottolineando la resilienza e la capacità di ricostruzione che caratterizzano le comunità colpite da eventi sismici.

Questo vissuto conferisce al suo operato un’ulteriore spessore, improntato all’empatia e alla comprensione delle fragilità umane.

L’impegno del prefetto si prospetta quindi come un equilibrio delicato tra rigore amministrativo, sensibilità umana e profonda conoscenza del territorio, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che attendono l’Aquila e la sua provincia.