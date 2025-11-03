Nuovo Questore a Teramo: Sicurezza, Prevenzione e Etica al Servizio del Territorio

L’insediamento del nuovo Questore Pasquale Sorgonà a Teramo segna l’inizio di una strategia volta a riaffermare il ruolo attivo e capillare delle forze dell’ordine sul territorio abruzzese.

Proveniente da un’esperienza dirigenziale complessa come la direzione della Polizia Stradale del Trentino Alto Adige e Belluno, Sorgonà non è nuovo alla realtà locale, avendo precedentemente ricoperto incarichi significativi all’interno della Questura di Teramo e in altre province abruzzesi, tra cui la guida della Polizia Postale di Pescara e la responsabilità della Divisione Pasi di Chieti.

Il suo approccio, fin dalle prime dichiarazioni, si focalizza sulla prevenzione come elemento fondante di una sicurezza pubblica efficace.

Non si tratta di una mera presenza simbolica, ma di un controllo del territorio che si concretizzi in azioni tangibili e visibili alla cittadinanza.

La sua visione implica un rafforzamento della presenza non solo nel capoluogo, ma in tutte le principali città della provincia, anticipando un’attenzione particolare alle dinamiche di ordine pubblico legate alle manifestazioni sportive di rilievo, spesso terreno fertile per tensioni e problematiche.

Sorgonà ha espresso apprezzamento per la qualità del personale a sua disposizione, sottolineando come un team di funzionari competenti sia essenziale per affrontare le sfide che si prospettano.

L’identificazione precoce delle “emergenze” attraverso un’analisi accurata del contesto socio-territoriale è prioritaria, per poter implementare risposte mirate e tempestive.

Un elemento particolarmente significativo è l’influenza morale che ha guidato l’approccio del nuovo Questore, ispirato da un augurio ricevuto da un sacerdote: l’esigenza di agire con saggezza e giustizia.

Questa filosofia, ben lontana da una visione puramente repressiva, invita a un esercizio di potere responsabile, attento alle esigenze della collettività e volto a garantire un servizio imparziale ed equo.

L’auspicio è che i cittadini percepiscano questa impronta come distintiva della sua gestione, contribuendo a costruire un rapporto di fiducia reciproca e a promuovere un ambiente sicuro e sereno per tutti.

Il suo mandato si preannuncia quindi come un tentativo di conciliare l’efficacia operativa con un’etica di servizio, al servizio della comunità e nel rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto.