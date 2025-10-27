Nuovo Ufficio di Prossimità a Castel di Sangro: Giustizia più vicina ai cittadini.

A Castel di Sangro, nell’Abruzzo, si è inaugurato un nuovo Ufficio di Prossimità, un intervento strategico volto a ridefinire il rapporto tra cittadinanza e sistema giudiziario.

La cerimonia, a cui hanno presieduto il Presidente del Tribunale Pierfilippo Mazzagreco, il Sindaco Angelo Caruso, e il Maresciallo Capo Umberto Massimo Cicone, ha segnato una svolta significativa per la comunità locale e un punto di rottura con le politiche passate.

L’apertura di questa sede distaccata non è un evento isolato, ma il coronamento di un processo di riflessione avviato in seguito alla riforma della geografia giudiziaria del 2012, che aveva comportato la chiusura di molte sedi periferiche, creando una frattura tra il diritto e la sua effettiva applicazione nel tessuto sociale.

Il Sindaco Caruso ha sottolineato come l’Ufficio di Prossimità sia una risposta concreta a questa esigenza di avvicinare la giustizia ai cittadini, abbattendo le barriere geografiche e procedurali che spesso la rendono inaccessibile.

Il progetto, fortemente sostenuto dalla Regione Abruzzo, con l’impegno del Presidente Marco Marsilio e dell’Assessore Roberto Santangelo, rappresenta un investimento nella coesione sociale e nella tutela dei diritti fondamentali.

Il Presidente del Tribunale Mazzagreco ha evidenziato come l’iniziativa si configuri come strumento di equità sostanziale, garantendo a tutti, indipendentemente dalla loro posizione geografica o condizione socio-economica, la possibilità di accedere alla giustizia.

L’Ufficio di Prossimità non si limita a fornire un servizio di mera assistenza burocratica; esso si pone come un punto di riferimento per la popolazione, offrendo consulenza specializzata in ambiti delicati come l’amministrazione di sostegno, le procedure di tutela e curatela, e il supporto per le pratiche di volontaria giurisdizione.

In particolare, l’Ufficio si occuperà di fornire informazioni e assistenza per la compilazione della modulistica giudiziaria, facilitando l’accesso a strumenti di protezione giuridica cruciali per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani non autosufficienti, disabili, o persone con problemi di salute mentale.

La collaborazione sinergica tra Regione, enti locali e Ministero della Giustizia testimonia l’importanza strategica di questa iniziativa.

Il personale dell’Ufficio, entusiasta e motivato, si è impegnato a fornire un servizio efficiente, empatico e attento alle specifiche esigenze del territorio, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nelle istituzioni.

L’apertura di questo Ufficio di Prossimità non è solo un passo avanti verso una giustizia più accessibile, ma anche un investimento nella costruzione di una comunità più giusta, inclusiva e resiliente, un presidio di legalità che consolida il legame tra giustizia e cittadinanza.