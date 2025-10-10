Omicidio a Lettomanoppello: Uomo uccide la moglie, fuga in carrozzina.

L’eco di un grido disperato, un’esplosione di violenza inattesa, ha squarciato la quiete di Lettomanoppello, una piccola comunità incastonata nel cuore del Pescarese.

La tragedia, consumatasi nella serata di ieri, ha visto protagonista Antonio Mancini, un uomo di 66 anni, accusato di aver privato della vita la moglie, Cleria Mancini, in un atto di inaudita ferocia.

La ricostruzione degli eventi, delineata dalla Procura della Repubblica al termine di una rapida indagine, getta luce su una dinamica complessa e angosciante.

Il dramma si è consumato in strada, in un contesto che ancora deve essere completamente chiarito.

Secondo le prime testimonianze, Mancini, in un accesso di rabbia incontrollabile, avrebbe rivolto alla moglie minacce esplicite e violente, preludio a un gesto irreparabile.

L’uomo, noto alle autorità per precedenti penali, ha quindi estratto una pistola semiautomatica, sparando un colpo che si è rivelato fatale per la donna.

La morte di Cleria Mancini, attesa ora l’esito dell’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso, rappresenta una profonda ferita per l’intera comunità.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e dolore tra i residenti, che faticano a conciliare l’immagine di una tranquilla cittadina con l’orrore di un omicidio.

Immediatamente dopo il tragico evento, Mancini si è sottratto all’attenzione, allontanandosi dal luogo del crimine a bordo di una carrozzina elettrica.

La sua fuga lo ha condotto a Turrivalignani, un paese limitrofo, dove si è rifugiato all’interno di un bar.

La sua individuazione e l’arresto, effettuati dai Carabinieri, hanno posto fine alla sua fuga, restituendo un parziale senso di sollievo in un contesto altrimenti dominato dalla sofferenza.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla natura della violenza domestica, sulla sua escalation improvvisa e sulla necessità di interventi preventivi più efficaci.

Si rende urgente un’analisi più approfondita delle dinamiche relazionali all’interno della coppia, alla ricerca di segnali di allarme che possano anticipare gesti estremi.

La tragedia di Lettomanoppello, al di là del dolore che suscita, deve rappresentare un monito per l’intera società, spingendo tutti a impegnarsi in prima persona per contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto e della convivenza pacifica.

La giustizia, ora, dovrà fare il suo corso per accertare la verità e punire il responsabile di questo inaccettabile atto di barbarie.