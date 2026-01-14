Omicidio stradale a Pettino: sei anni e revoca patente

La sentenza, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari Marco Billi, segna la conclusione di un processo abbreviato per un tragico incidente stradale avvenuto il 27 novembre 2024, in via Antica Arischia, a Pettino, nell’Aquila.

Lorenzo Diamante, 27enne residente in città, è stato condannato a sei anni di reclusione, accompagnati dalla revoca della patente, in un caso che solleva complesse questioni giuridiche relative alla responsabilità e alla causalità in materia di omicidio stradale.

La vittima, Aurora D’Alessandro, una giovane di 26 anni originaria di Carsoli, ha perso la vita in seguito a un impatto frontale con un SUV Mercedes guidato da Diamante.

La dinamica dell’incidente, ricostruita dalle forze dell’ordine e dall’analisi forense, ha rivelato l’eccezionale violenza dello scontro.

Aurora D’Alessandro è deceduta sul luogo dell’incidente a causa di un arresto cardiocircolatorio derivante da uno shock emorragico, rendendo vani i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118, prontamente intervenuto.

Il conducente del SUV, invece, è stato trasportato in ospedale al San Salvatore, dove sono risultati positivi i test tossicologici per cannabinoidi.

Il pubblico ministero, Andrea Bigiarini, aveva inizialmente richiesto una condanna a quattro anni, invocando l’aggravante della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sulla base dei risultati preliminari delle analisi.

Tuttavia, il giudice ha ritenuto di non poter applicare tale aggravante, sollevando una questione di interpretazione cruciale.

La decisione si è basata sull’assenza di una prova univoca che dimostrasse un nesso causale diretto tra la presenza di tracce di cannabis nelle urine di Diamante e una compromissione delle sue capacità psicofisiche al momento del sinistro.

Questo solleva interrogativi sulla difficoltà di stabilire con certezza l’alterazione delle facoltà mentali e motorie derivante dall’assunzione di sostanze, e sulla necessità di una prova più robusta per dimostrare la correlazione tra la presenza di metaboliti e l’effettivo stato di alterazione del conducente.

La sentenza, pur riconoscendo la gravità del reato di omicidio stradale, evidenzia la complessità dell’accertamento della responsabilità in casi di guida sotto l’effetto di sostanze, rimarcando l’importanza di una valutazione accurata e scientificamente rigorosa per stabilire l’influenza di tali sostanze sulla capacità di guidare e sulla causalità dell’incidente.

Il caso pone, inoltre, la questione dell’equilibrio tra la tutela della sicurezza stradale, la punizione dei responsabili e il rispetto dei principi del giusto processo, richiedendo un’interpretazione cautelativa delle prove e una rigorosa applicazione dei criteri di causalità giuridica.

La vicenda rappresenta un monito sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla guida sotto l’influenza di sostanze e sulla fondamentale importanza di una cultura della responsabilità e della sicurezza stradale.