Ordinanza choc: Mancini voleva sterminare la famiglia del figlio.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice Francesco Marino dipinge un quadro inquietante e complesso, delineando la presunta volontà omicida di Antonio Mancini, 69 anni, nei confronti della famiglia del figlio.

Il provvedimento, che convalidava l’arresto del 69enne, imputato dell’efferato omicidio dell’ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e del brutale tentato omicidio del nipote dodicenne, rivela un disegno criminale ben più ampio di un semplice atto di violenza domestica.

L’ordinanza non si limita a contestare gli apparenti reati di omicidio e tentato omicidio, aggravati dalla parentela con le vittime, ma evoca un profondo, quasi patologico disprezzo nei confronti della famiglia del figlio.

Questo sentimento, radicato e persistente, sembra aver alimentato una spirale di rancore e pianificazione che ha portato Mancini a compiere l’atroce gesto.

Il termine “volontà di sterminare” utilizzato nell’ordinanza suggerisce un’intenzione deliberata e sistematica, più di un semplice atto impulsivo.

Il provvedimento giudiziario non lascia spazio a interpretazioni superficiali: le indagini, a quanto pare, hanno fatto luce su una trama più complessa, dove la vittima principale, Cleria Mancini, non era l’unica destinata a subire la furia dell’indagato.

La menzione di una “volontà omicida” estesa ad altri membri della famiglia del figlio suggerisce un piano premeditato, un disegno di annientamento che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche se non fosse stato interrotto.

Oltre ai capi d’accusa di omicidio e tentato omicidio, Antonio Mancini è accusato anche di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando un atteggiamento ostile e violento non solo nei confronti delle vittime dirette, ma anche nei confronti delle forze dell’ordine intervenute per l’arresto.

Questo ulteriore elemento contribuisce a delineare un quadro di un individuo profondamente disturbato, capace di un’escalation di violenza premeditata e di una totale mancanza di rispetto per la legge.

L’inchiesta è ora focalizzata sull’analisi delle motivazioni profonde che hanno portato Mancini a compiere tali atti, cercando di ricostruire la dinamica familiare e i possibili fattori scatenanti di questa drammatica vicenda.