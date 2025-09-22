Orrore a Nocciano: cani in condizioni vergognose, un morto

In un contesto di crescente sensibilità verso il benessere animale, un’operazione dei Carabinieri Forestale di Alanno, in sinergia con il Servizio Sanità Animale della ASL di Pescara, ha portato alla scoperta di una situazione di grave degrado e spoliazione della dignità per quindici cani di piccola taglia, rinchiusi in un rudimentale casolare a Nocciano, nel Pescarese.

La vicenda, scaturita da una segnalazione alla centrale operativa dei Carabinieri di Penne, ha rivelato condizioni di vita assolutamente inaccettabili, un vero e proprio insulto alla natura stessa di questi esseri viventi.

L’ambiente in cui erano confinati gli animali, descritto come un agglomerato di escrementi, segatura e urina, denota una profonda negligenza e una totale mancanza di rispetto per le esigenze fondamentali degli animali.

La scoperta di un cane di razza Chihuahua deceduto, presumibilmente da diversi giorni, aggiunge un elemento di gravità particolarmente allarmante alla vicenda.

Questo tragico evento solleva interrogativi profondi sulle cause della morte e sulla potenziale negligenza che ha portato a tale conclusione fatale.

Il proprietario, un allevatore, è ora al vaglio delle autorità giudiziarie ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pescara con l’accusa di abbandono di animali.

La legislazione vigente prevede sanzioni severe per questo tipo di reato, che possono includere l’arresto fino a un anno e/o una pesante ammenda compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Al momento, la ASL di Pescara sta conducendo indagini per accertare le cause del decesso del Chihuahua.

La conferma di una responsabilità diretta nella morte dell’animale comporterebbe un’ulteriore aggravamento della posizione giuridica del proprietario, con la contestazione del reato di uccisione di animali, una figura criminosa che presuppone un dolo o una colpa particolarmente grave.

Questa operazione sottolinea l’impegno costante e prioritario del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara nella tutela del benessere animale, un impegno che si estende a tutte le specie, anche a quelle domestiche e da compagnia.

La sensibilizzazione e la repressione dei reati in danno degli animali rappresentano un pilastro fondamentale della salvaguardia del patrimonio faunistico e della promozione di una cultura di rispetto e responsabilità nei confronti di tutti gli esseri viventi.

Il caso di Nocciano serve da monito per richiamare l’attenzione sull’importanza di un controllo più rigoroso degli allevamenti e sulla necessità di promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti degli animali.