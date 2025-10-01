Orrore a Pescara: Tentato omicidio e ustioni, donna grave* Pescara, aggressione in casa: donna grave, uomo in arresto* Tentato omic

Un atto di violenza inaudita ha scosso la tranquilla comunità dei Colli di Pescara, culminando in un drammatico episodio che ha lasciato una donna settantenne in condizioni critiche e un uomo sospeso tra l’arresto e una complessa valutazione psichiatrica.

La vicenda, innescata da un controverso litigio per questioni apparentemente banali, si è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica e verbale di inaudita gravità, sfociata in un tentativo di omicidio pluriaggravato.

L’uomo, quarantanovenne con una storia di disturbi psichici pregressi, dopo un acceso confronto, ha agito con furia inaspettata, ricorrendo a gesti che rivelano un profondo squilibrio e una potenziale perdita di contatto con la realtà.

La gravità della situazione è stata esacerbata dall’utilizzo di un liquido infiammabile, gettato sulla madre e immediatamente cosparso di fiamme, un atto che ha rischiato di avere conseguenze fatali.

Fortunatamente, la presenza di un testimone, un terzo soggetto presente nell’abitazione, ha permesso di intervenire tempestivamente, tentando di soffocare le fiamme e limitando i danni.

L’intervento immediato ha evitato il peggio, ma la donna ha subito ustioni di significativa entità, necessitando di cure mediche intensive e del trasferimento imminente in un centro specializzato per ustionati, dove le sue condizioni saranno monitorate con la massima attenzione.

La prognosi, al momento, rimane riservata, e la sua ripresa richiederà un percorso lungo e complesso.

Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, stabilizzando la paziente prima del trasporto in ospedale.

Contemporaneamente, la squadra Volante della Questura ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e accertare le motivazioni che hanno portato a questo tragico gesto.

L’uomo, anch’egli ricoverato in ospedale sotto costante sorveglianza, è stato arrestato per il reato di tentato omicidio pluriaggravato, in attesa di una valutazione psichiatrica completa che dovrà chiarire il suo stato mentale al momento dei fatti e contribuire a determinare la sua responsabilità penale.

La complessità del caso solleva interrogativi cruciali sulla gestione dei disturbi psichici e sulla necessità di interventi preventivi per evitare che simili tragedie si ripetano.