Orso nel pollaio: Terrore ad Alfedena, Abruzzo.

L’alba si è squarciata nel silenzio di Alfedena, un borgo incastonato nel cuore dell’Abruzzo, con un evento che ha infranto la routine quotidiana di Sandra D’Amico, titolare dell’azienda agricola Rio Torto.

L’abituale rito mattutino di nutrire il pollaio si è trasformato in un incontro inatteso e terrificante: al posto delle galline, un giovane orso bruno, un’ombra imponente nel primo chiarore del sole.

L’incursione del plantigrado non è stato un semplice spostamento di animali, ma un drammatico esempio dell’aumento della prossimità tra la fauna selvatica e le attività umane, un fenomeno sempre più preoccupante nelle aree marginali come quella aquilana.

L’azienda agricola, testimone di una natura che riafferma la sua forza, si è trovata improvvisamente al confine tra il mondo domestico e quello selvatico.

“Mi sono diretta verso gli allevamenti dei conigli e dei maiali, quando ho notato immediatamente l’anomalia: la recinzione era compromessa, la grata della gabbia delle galline divelta,” racconta Sandra D’Amico, ancora scossa dall’accaduto.

La sua reazione, un istintivo atto di fuga, è comprensibile di fronte a una simile apparizione, a un’immagine che incarna la potenza primordiale della natura.

L’orso, probabilmente attratto dall’odore delle prede, aveva fatto irruzione nel pollaio, consumando in poche ore ben cinquanta due galline, un danno considerevole per l’azienda agricola.

Intrappolato all’interno della gabbia, l’esemplare, un maschio giovane, stimato tra i 3 e i 4 anni e privo di identificazione come microchip o collare, ha manifestato la sua frustrazione e la sua necessità di libertà.

L’intervento delle autorità, con i carabinieri forestali e i guardiaparco, è stato cruciale per la liberazione dell’orso e per la gestione della situazione.

L’esemplare, una volta liberato, ha proseguito la sua rotta, danneggiando ulteriormente le recinzioni circostanti, a riprova della sua forza e della sua determinazione a ritornare al suo habitat naturale.

L’evento, pur isolato, si inserisce in un contesto più ampio di crescente conflitto tra l’uomo e la fauna selvatica.

Le predazioni di lupi, che in passato avevano già causato perdite significative di bestiame, rappresentano solo una delle sfide che le comunità rurali abruzzesi devono affrontare.

La presenza dell’orso, un simbolo potente della biodiversità e della selvaggia bellezza dell’Appennino, è un monito a ripensare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, a trovare un equilibrio sostenibile che preservi sia le attività umane che la sopravvivenza della fauna selvatica, garantendo al contempo la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio naturale.

L’episodio di Alfedena è un invito alla riflessione, un segnale di un mondo che cambia e che richiede nuove strategie di convivenza.