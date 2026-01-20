Ortona: Inaugurata la nuova sede della Polizia Locale

La comunità di Ortona celebra l’apertura della nuova sede del Comando di Polizia Locale, un evento significativo coinciso con le celebrazioni in onore di San Sebastiano, figura di riferimento per le forze dell’ordine dedicate alla sicurezza pubblica.

La cerimonia, avvenuta in via Tripoli, all’interno degli spazi precedentemente destinati al Tribunale, segna una tappa cruciale nell’evoluzione del corpo di polizia locale e un impegno concreto verso la cittadinanza.

La presenza di figure istituzionali di spicco, tra cui il Comandante Livio Feragalli, il Sindaco Angelo Di Nardo e l’ex Sindaco Leo Castiglione, testimonia l’importanza strategica di questa iniziativa.

L’ex Sindaco Castiglione, in particolare, ha contribuito all’avvio del processo di trasferimento, sottolineando la visione a lungo termine che ha guidato questa decisione.

Per un mese, lo sportello di via Bernabeo manterrà l’operatività per garantire una transizione graduale e minimizzare eventuali disagi per i cittadini, prima di concentrare tutte le attività nella nuova struttura.

Il Comando, ora dotato di una sede moderna e funzionale, rappresenta un significativo potenziamento delle risorse a disposizione del corpo di polizia locale.

L’investimento non si limita alla semplice infrastruttura, ma comprende anche l’acquisizione di attrezzature all’avanguardia e l’implementazione di protocolli operativi più efficienti.

Il Comandante Feragalli ha espresso chiaramente come questa nuova dotazione permetta di ampliare lo spettro delle attività svolte, migliorando la capacità di intervento e l’efficacia del servizio offerto alla collettività.

Il Sindaco Di Nardo ha descritto l’inaugurazione non come un mero trasferimento logistico, ma come un investimento strategico volto a migliorare la qualità della vita in città.

La nuova sede è concepita per supportare una visione moderna del ruolo della Polizia Locale, che trascende la tradizionale funzione di presidio e controllo del territorio.

Si punta a trasformare il corpo di polizia in un punto di riferimento per i cittadini, un interlocutore affidabile e disponibile, capace di offrire supporto, ascolto e prevenzione.

L’obiettivo è costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità, rafforzando il senso di sicurezza e la coesione sociale.

Questa evoluzione del ruolo della Polizia Locale riflette una crescente consapevolezza della sua importanza non solo per la sicurezza, ma anche per la promozione del benessere sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La nuova sede, quindi, non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di questo cambiamento, un punto di partenza per una Polizia Locale più vicina ai cittadini, più proattiva e più integrata nel tessuto sociale di Ortona.

L’impegno futuro è quello di consolidare questa nuova identità, investendo nella formazione del personale e nell’innovazione tecnologica, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della comunità.