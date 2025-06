Ortona: Nuova Era per il Porto e Sviluppo Abruzzese

Ortona si appresta a inaugurare una nuova fase amministrativa, un capitolo destinato a rafforzare il ruolo strategico dell’intera regione Abruzzo. L’elezione di Angelo Di Nardo, sostenuto da una visione condivisa, rappresenta un’opportunità imperdibile per consolidare il primato del porto di Ortona, non solo in termini economici, ma anche come fulcro di sviluppo infrastrutturale e polo di attrazione turistica. L’auspicio è che questa nuova amministrazione possa operare in sinergia con la Regione, creando un ecosistema virtuoso di crescita e prosperità.Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso una gioia profonda, anticipando quasi un risultato che, nella sua analisi politica, si era già delineato con chiarezza. La capacità del centrodestra di presentare due candidati al ballottaggio, un fatto di per sé significativo, aveva prefigurato una vittoria, qualunque fosse stato il nome del vincitore. La scelta popolare di Angelo Di Nardo, tuttavia, amplifica ulteriormente l’entusiasmo e suggella un percorso di fiducia.Questo risultato, giunto a quindici giorni di distanza dalla precedente vittoria a Sulmona, confuta le narrazioni pessimistiche che si sono diffuse nell’ultimo anno, quelle che paventavano crisi, deficit e un generale degrado. Il voto popolare, con la sua autorevolezza, si pone come un verdetto positivo nei confronti dell’operato della Regione, una conferma che il lavoro svolto è stato apprezzato e compreso dai cittadini.Un elemento cruciale di questa vittoria è la valorizzazione dei presidi ospedalieri di Sulmona e Ortona, strutture vitali per la sanità regionale che hanno affrontato periodi di difficoltà e che la Regione ha saputo difendere con determinazione. L’attenzione dedicata a queste infrastrutture strategiche riflette un impegno più ampio verso il benessere della comunità abruzzese e la garanzia di servizi essenziali.La scelta di Ortona non è semplicemente una questione locale, ma un segnale di speranza e di fiducia nel futuro dell’Abruzzo. È un atto di resilienza, una risposta concreta a chi cerca di seminare dubbi e incertezze. Il percorso che si apre ora richiede responsabilità e visione, con l’obiettivo di trasformare Ortona in un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, un faro che illumini l’intera regione. Il voto dei cittadini è un mandato chiaro: guardare avanti, costruire insieme e consolidare il primato dell’Abruzzo nel panorama nazionale.