Paolo Cocco, fotografo abruzzese, trovato senza vita sul Dolma Khang

La comunità abruzzese è stata scossa da una notizia terribile: il corpo di Paolo Cocco, fotografo di talento originario di Fara San Martino, è stato recuperato dai soccorritori sul versante del Dolma Khang, imponente montagna situata nella catena del Karakorum.

La conferma, resa nota dal sindaco Antonio Tavani, testimonia la fine di un’audace, seppur tragica, avventura.

Paolo, figura riconosciuta e stimata nella sua città natale, dove ha ricoperto anche la carica di vicesindaco, era noto per la sua passione per la fotografia di montagna e per la ricerca di immagini che catturassero l’essenza selvaggia e incontaminata di luoghi remoti.

La sua sete di scoperta lo aveva portato ad affrontare sfide alpinistiche sempre più impegnative, alimentando un profondo desiderio di documentare la bellezza cruda e la maestosità della natura.

Il Dolma Khang, con la sua elevazione di oltre 7.700 metri, rappresenta una vetta di notevole difficoltà tecnica, un banco di prova per alpinisti esperti.

Le condizioni meteorologiche estreme, i venti impetuosi e il terreno impervio rendono ogni tentativo di scalata un’impresa ardua e potenzialmente pericolosa.

Il ritrovamento del corpo di Paolo, sebbene porti con sé un dolore immenso, offre una sorta di parziale conclusione alla vicenda, consentendo ai soccorritori di interrompere le operazioni di ricerca e ai familiari di iniziare il difficile percorso del lutto.

La notizia, ampiamente diffusa, ha generato un’ondata di commozione e cordoglio non solo a Fara San Martino, ma in tutta la regione e tra gli appassionati di fotografia e alpinismo.

L’evento solleva interrogativi sulla natura del rischio in queste imprese, sull’importanza della preparazione e dell’equipaggiamento, ma soprattutto sulla tenacia e il coraggio di chi sceglie di sfidare i propri limiti di fronte alla grandiosità delle montagne.

Paolo Cocco lascia un vuoto incolmabile nella sua comunità e nel mondo della fotografia, ma il ricordo delle sue immagini e della sua passione continuerà a ispirare chiunque aspiri a cogliere la bellezza selvaggia e inaccessibile del nostro pianeta.

Le sue fotografie, testimonianze di un’esistenza votata alla ricerca e all’esplorazione, rimarranno un’eredità preziosa, un omaggio silenzioso alla montagna che l’ha accolto e l’ha restituito.