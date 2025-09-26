Parapendista precipita nel Gran Sasso: soccorso in elicottero

Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un incidente ha coinvolto un parapendista nel pomeriggio odierno, in una delle zone più impervie e suggestive, la Sella di Montecristo, a un’altitudine di circa 1900 metri.

L’episodio, che ha richiamato l’attenzione dei soccorsi e generato una corsa contro il tempo, ha messo in luce la fragilità dell’uomo di fronte alla potenza della natura e la complessità delle operazioni di recupero in ambienti montani ostili.

L’uomo, un quarantenne esperto nel volo libero, per cause ancora in corso di accertamento – che potrebbero essere legate a improvvisi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, a una turbolenza inattesa o a un malfunzionamento dell’attrezzatura – ha perso il controllo del parapendio, precipitando in una zona ricca di vegetazione arborea e rocciosa.

L’impatto ha provocato traumi agli arti superiori, rendendo necessaria un’immediata assistenza medica.

La gravità della situazione ha immediatamente attivato il sistema di emergenza 118.

Un elisoccorso, equipaggiato con personale medico specializzato e un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), è stato dispiegato per raggiungere la zona.

L’intervento aereo si è rivelato cruciale, data la difficoltà di accesso via terra, caratterizzata da sentieri impervi e pendii ripidi.

Il tecnico del Cnsas ha giocato un ruolo fondamentale, fornendo supporto nella valutazione delle condizioni del terreno e nella pianificazione delle manovre di avvicinamento dell’elicottero.

Mentre l’équipe medica stabilizzava le condizioni del parapendista a bordo dell’elicottero, una squadra di terra del Soccorso alpino è stata mantenuta in stato di allerta.

Questa risorsa, pronta ad intervenire in caso di imprevisti o difficoltà nelle operazioni aeree, testimonia l’approccio multidisciplinare e la preparazione costante del sistema di soccorso alpino, volto a garantire la massima sicurezza in ogni scenario.

Il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Aquila ha permesso di garantire al ferito le cure specialistiche necessarie.

L’incidente, purtroppo, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza del volo libero in montagna, sottolineando l’importanza di una preparazione accurata, del rispetto delle condizioni meteorologiche e della verifica costante delle attrezzature.

Rappresenta inoltre un tributo al lavoro incessante e al coraggio di coloro che, quotidianamente, si dedicano al soccorso in ambienti montani, spesso in condizioni estreme.