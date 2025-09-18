Parcheggiare a Pescara: Telepass semplifica la sosta blu

A Pescara, l’esperienza della sosta regolamentata si arricchisce di una soluzione innovativa e tecnologicamente avanzata: il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass.

Questa implementazione, frutto di una sinergia operativa tra Telepass e Pescara Multiservice Srl, l’azienda incaricata della gestione del servizio di parcheggio nel capoluogo adriatico, rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione della mobilità urbana.

L’app Telepass, accessibile a tutti i possessori di un account Telepass, elimina la necessità di interagire con i tradizionali parcometri, abolendo le limitazioni legate all’uso di carte di credito, ricariche o contanti.

La procedura è intuitiva e rapida: una volta localizzata la posizione tramite i sistemi di geolocalizzazione integrati nell’applicazione, l’utente può impostare la durata desiderata per la sosta, pagando esclusivamente per i minuti effettivamente utilizzati, nel pieno rispetto delle tariffe comunali stabilite.

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass, sottolinea come questa iniziativa posizioni Pescara tra le oltre 350 località italiane che hanno già adottato questa modalità di pagamento, ampliando l’offerta di servizi digitali e rispondendo alle crescenti esigenze di una cittadinanza sempre più orientata all’innovazione.

L’Abruzzo, con una base utenti Telepass che supera i 100.000 abbonati, conferma il suo ruolo di regione all’avanguardia nell’adozione di soluzioni tecnologiche per la gestione della mobilità.

L’introduzione del servizio a Pescara si proietta su un bacino di utenza potenziale di oltre 750.000 persone, comprendendo non solo i residenti del capoluogo adriatico ma anche i visitatori provenienti dalle regioni limitrofe.

Questo dato evidenzia l’impatto significativo che questa iniziativa può avere sul miglioramento dell’esperienza di sosta, riducendo i tempi di attesa, semplificando le procedure di pagamento e contribuendo a un flusso di traffico più fluido e sostenibile.

Oltre ai benefici diretti per gli utenti, l’integrazione con Pescara Multiservice Srl consente una gestione più efficiente del sistema di parcheggio, ottimizzando i flussi di dati e fornendo strumenti avanzati per il monitoraggio e l’analisi dei comportamenti degli utenti, a supporto di future strategie di pianificazione urbana e di mobilità.