Parchi in Comune: Giovani, Sport e Crescita a Pescara

Il parco Morelli di Pescara è stato il palcoscenico inaugurale di “Parchi in Comune”, un’iniziativa lungimirante promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, che intende ridefinire il ruolo degli spazi verdi urbani come fulcri di crescita personale e comunitaria.

L’ambizione del progetto si estende ben oltre la semplice animazione del territorio, mirando a coltivare una cittadinanza attiva e consapevole, capace di valorizzare il patrimonio naturale e culturale locale.

Oltre al parco Morelli, altre aree significative come il parco di piazza Santa Caterina, il Parco dello Sport e il Parco Di Cocco ospiteranno analoghe esperienze, creando una rete di opportunità distribuita sul territorio comunale.

L’entusiasmo dei partecipanti, giovani dai 14 ai 17 anni, testimonia la rilevanza dell’iniziativa.

L’incontro con Jasmine Di Felice, giovane madre e campionessa europea di boxe, ha rappresentato un momento particolarmente significativo.

La sua storia, un percorso di resilienza e determinazione costellato di sfide, ha incarnato l’empowerment femminile in senso pratico, dimostrando come lo sport possa costituire uno strumento potente di riscatto sociale e personale.

Jasmine ha condiviso con i ragazzi non solo i dettagli del suo successo agonistico, ma anche le lezioni apprese lungo il cammino, sottolineando l’importanza del rispetto, dell’inclusione e della perseveranza.

“Parchi in Comune” si configura come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza, un luogo dove i giovani sono invitati a confrontarsi con tematiche cruciali per la loro crescita e per il futuro della comunità.

L’agenda dei laboratori spazia dall’analisi delle dinamiche di genere e delle disuguaglianze, all’esplorazione delle problematiche ambientali e alla stimolazione della creatività, incoraggiando un approccio critico e propositivo.

Il progetto, finanziato dal Fondo nazionale Politiche giovanili – Regione Abruzzo, si avvale della collaborazione delle associazioni Artisti per il Matta e Prossimità alle Istituzioni, amplificando l’impatto e la portata dell’iniziativa.

L’invito rivolto ai giovani di Pescara è quello di superare la timidezza iniziale e di abbracciare questa opportunità unica di crescita personale e di scoperta del proprio territorio.

I parchi non sono solo aree verdi da fruire passivamente, ma veri e propri spazi di dialogo, incontro e benessere collettivo.

Per coloro che desiderano partecipare, tutte le informazioni e i moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune (https://www.comune.

pescara.it/node/13132), con possibilità di consegna in busta chiusa presso il protocollo del Comune (in piazza Italia) o tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

“Parchi in Comune” si presenta quindi come un investimento strategico nel capitale umano e nel futuro sostenibile della città.