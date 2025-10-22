Parkinson, rivoluzione chirurgica: l’Aquila all’avanguardia

L’innovazione tecnologica si fa strumento di precisione chirurgica nel trattamento della malattia di Parkinson all’ospedale de L’Aquila, dove un team di neurochirurgia sta rivoluzionando l’approccio alla stimolazione cerebrale profonda (DBS).

La procedura, già consolidata da anni nel reparto diretto dal dottor Alessandro Ricci, beneficia ora dell’integrazione di un sofisticato sistema stereotassico, rappresentando un significativo passo avanti nell’ottimizzazione dei risultati clinici e nella minimizzazione dei rischi per i pazienti.

Il sistema impiegato, a differenza delle tecniche convenzionali, prevede l’utilizzo di un casco che, tramite avanzati algoritmi di ricostruzione tridimensionale, mappa con estrema accuratezza l’anatomia del cervello del paziente.

Questa modellazione virtuale non si limita a fornire una visualizzazione dettagliata, ma consente l’esecuzione di una simulazione pre-operatoria completa.

In questo ambiente virtuale, i neurochirurghi possono pianificare il percorso ottimale per gli elettrodi, identificando potenziali ostacoli e prevedendo con precisione l’effetto della stimolazione sulle aree cerebrali coinvolte.

Questa fase di pianificazione virtuale è cruciale per garantire la massima efficacia dell’intervento e per ridurre al minimo la probabilità di complicanze, come lesioni vascolari o danni a strutture cerebrali adiacenti.

La stimolazione cerebrale profonda, una tecnica neurochirurgica invasiva, rappresenta un’opzione terapeutica salvavita per i pazienti affetti da Parkinson che non rispondono adeguatamente ai trattamenti farmacologici.

Essa consiste nell’impianto di elettrodi in specifiche aree profonde del cervello, quali i nuclei subthalamici e il globus pallidus interno, le cui disfunzioni contribuiscono significativamente alla manifestazione dei sintomi motori caratteristici della malattia, come il tremore, la rigidità e la bradicinesia.

L’impianto avviene in condizioni di vigilanza del paziente, consentendo la verifica in tempo reale dell’accuratezza del posizionamento degli elettrodi e l’ottimizzazione dei parametri di stimolazione.

L’intervento, guidato dal dottor Francesco Abbate e supportato da un team multidisciplinare che include la dottoressa Patrizia Sucapane (neurologa), gli anestesisti Marco Vespasiano e Donatella Trovarelli, e un attento gruppo infermieristico, sottolinea l’importanza di un approccio integrato nella gestione della malattia di Parkinson. La professoressa Simona Sacco, direttrice del reparto di neurologia, supervisiona l’intero percorso diagnostico e terapeutico del paziente.

L’iniziativa, supportata a livello regionale, conferma l’ospedale de L’Aquila come centro di eccellenza per la stimolazione cerebrale profonda, offrendo una speranza concreta per una migliore qualità di vita dei pazienti affetti da Parkinson, grazie a una combinazione di competenza clinica e innovazione tecnologica.