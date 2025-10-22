Pasta italiana: sorpasso delle penne e trend 2024

La pasta, pilastro incontrastato dell’identità gastronomica italiana, continua a dominare le abitudini alimentari degli italiani, come testimoniato dai dati recenti relativi agli acquisti nei punti vendita Coop Alleanza.

Lungi dall’essere un dato scontato, la popolarità della pasta rivela dinamiche sorprendenti e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, soprattutto quando analizzata nel dettaglio.

Nel 2024, Coop Alleanza ha registrato la vendita di 55,5 milioni di confezioni di pasta, per un fatturato complessivo di 70,7 milioni di euro.

Un dato che sottolinea la centralità di questo alimento nella spesa quotidiana delle famiglie italiane.

La pasta secca di semola rappresenta la quota più consistente, con 38,2 milioni di confezioni vendute, evidenziando una preferenza per i formati “corti”, inferiori ai 7 centimetri.

Un’osservazione chiave emerge dall’analisi dei formati più venduti: le penne, sia lisce che rigate, surclassano gli spaghetti, un risultato che sfida le tradizionali gerarchie dei formati di pasta.

Questo fenomeno suggerisce una maggiore versatilità percepita delle penne, adatte a una varietà di condimenti e preparazioni, e forse anche una risposta alle tendenze culinarie contemporanee che prediligono formati più adatti a trattenere i sughi.

La preferenza per le penne rigate (76% delle penne vendute) indica un’attenzione per la texture e la capacità di cogliere i sapori.

L’inversione rispetto al 2020, quando le penne sembravano le uniche disponibili, riflette un ritorno alla diversificazione dell’offerta e alle abitudini di acquisto pre-pandemia.

A seguire, i fusilli e i rigatoni completano il podio dei formati corti più amati.

Per quanto riguarda la pasta allungata, gli spaghetti si attestano a 4,1 milioni di confezioni, con una significativa quota a marchio Coop (32%), seguiti da linguine e, in misura minore, spaghetti.

La pasta all’uovo, con 6,1 milioni di confezioni vendute, rivela una crescente apprezzamento per la sua ricchezza e la sua consistenza, in particolare le tagliatelle, che rappresentano una fetta significativa del segmento di formati lunghi.

Il settore della pasta fresca, con 11 milioni di confezioni vendute, è dominato dalla pasta ripiena, in particolare tortellini, ravioli e cappelletti, con una marcata preferenza per i ripieni a base di carne e prosciutto crudo, testimonianza della ricerca di sapori intensi e tradizionali.

Gli gnocchi, con una quota significativa di mercato, si posizionano come un’alternativa popolare tra i formati freschi.

L’analisi dei dati relativi agli acquisti online tramite Easycoop rivela alcune differenze rispetto agli acquisti in negozio, con una maggiore prevalenza di pasta di semola, seguita da pasta fresca.

La forte presenza di prodotti a marchio Coop (40% degli acquisti totali) sottolinea l’importanza del marchio nella scelta dei consumatori, probabilmente grazie a un rapporto qualità-prezzo percepito come vantaggioso e a una maggiore familiarità con l’offerta.

In conclusione, l’analisi delle vendite di pasta nei punti vendita Coop Alleanza dipinge un quadro complesso e dinamico delle abitudini alimentari italiane, evidenziando l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, la centralità del marchio e la capacità di questo alimento di adattarsi alle nuove tendenze culinarie, rimanendo al contempo un simbolo inconfondibile dell’identità gastronomica nazionale.