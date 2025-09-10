Patto Anti-Frodi: Entrate, Finanza e Procura Uniscono le Forze

Un Patto Strategico per la Tutela della Legalità Economica e la Lotta alla Criminalità FinanziariaPer contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le sofisticate frodi economico-finanziarie che erodono il tessuto economico nazionale, è stato siglato a Pescara un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Questo accordo non si configura come un semplice aggiornamento, ma come una riprogettazione strategica volta a ottimizzare la sinergia investigativa e a potenziare la capacità di risposta alle crescenti sfide poste dalla criminalità finanziaria.

La firma del protocollo, avvenuta nella sede delle Fiamme Gialle, ha visto la partecipazione di figure chiave come il Procuratore Capo Giuseppe Bellelli, il Procuratore Aggiunto Annarita Mantini, il Direttore Regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate Francesco Paolo Chimienti, Alessandro Di Giamberardino, Capo Ufficio Controlli dell’Agenzia, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Fabio Massimo Mendella e il Comandante Provinciale Colonnello Giuseppe Lopez.

Il protocollo, che sostituisce un accordo datato dieci anni fa, introduce un approccio proattivo, basato sull’analisi integrata di dati provenienti da diverse fonti.

L’obiettivo primario è identificare tempestivamente indicatori di anomalia che, in precedenza, potevano sfuggire all’attenzione, consentendo di intervenire in maniera preventiva e mirata.

Si tratta di una vera e propria “intelligence economica”, che mira a collegare i dati amministrativi con le indagini patrimoniali, tracciando i flussi finanziari illeciti e individuando i soggetti coinvolti in attività fraudolente.

L’accordo definisce linee guida operative precise, volto a favorire uno scambio informativo rapido e sicuro, garantendo la riservatezza dei dati sensibili.

Questo processo non si limita alla condivisione di informazioni, ma promuove anche la formazione congiunta di operatori specializzati, in grado di interpretare dati complessi e di collaborare efficacemente in team interforze.

“La nostra presenza testimonia un impegno concreto che richiede il contributo di tutti”, ha sottolineato il Procuratore Capo Bellelli, evidenziando l’importanza di un approccio collaborativo e condiviso.

Il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Francesco Paolo Chimienti, ha aggiunto che il protocollo “è fondamentale per noi, perché ci permette di stringere una collaborazione e sviluppare un flusso informativo che può avere un’importanza notevole”, sottolineando il ruolo cruciale dell’Agenzia nella prevenzione e repressione delle frodi fiscali.

Il Generale Mendella ha enfatizzato l’importanza di “mettere a punto le migliori sinergie dal punto di vista tecnico operativo al fine di reprimere tutte le attività illecite di tipo economico finanziario”, ribadendo l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità finanziaria.

L’iniziativa non si limita a un mero esercizio formale; si tratta di un investimento strategico per la tutela della legalità economica e la salvaguardia del patrimonio nazionale, con un impatto positivo sulla collettività e sulla crescita sostenibile del Paese.

La lotta all’evasione fiscale è infatti un imperativo costituzionale e una condizione imprescindibile per garantire l’equità sociale e la solidarietà nazionale.

Il nuovo protocollo rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione, rafforzando la capacità dello Stato di contrastare le attività illecite e di tutelare i diritti di tutti i cittadini.