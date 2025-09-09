mercoledì 10 Settembre 2025
17.8 C
Comune di L'Aquila
L’Aquila Cronaca

Pensionato pescarese ritrova 25.000 euro: l’importanza di un controllo.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La recente vicenda di un pensionato pescarese, assistito dal Patronato Inca Cgil, offre un esempio concreto di come un’analisi approfondita della posizione contributiva possa restituire dignità economica a chi ne ha diritto.
Grazie all’intervento specialistico del Patronato, l’uomo ha recuperato oltre 25.000 euro di arretrati e beneficia ora di un incremento mensile di 400 euro sulla sua pensione, un miglioramento tangibile che riflette la potenziale discrepanza tra ciò che una persona percepisce e ciò che le spetterebbe legalmente.
Questo caso emblematico mette in luce una problematica strutturale nel sistema previdenziale italiano: la presenza di “diritti latenti” o “diritti inespressi”.

Questi sono benefici previdenziali o assistenziali che il cittadino ha il diritto di ottenere, ma che l’INPS, per prassi, non eroga automaticamente.
Il sistema, pur essendo complesso e regolamentato, impone al singolo un percorso attivo di verifica e richiesta, un processo spesso ostacolato dalla difficoltà di interpretare la normativa e dall’identificazione di possibili correttive.

“È un risultato che ci riempie di orgoglio e conferma l’importanza del nostro impegno quotidiano a fianco delle persone più vulnerabili,” afferma Dina Cianci, direttrice del Patronato Inca Cgil di Pescara.
“Questa vicenda è un monito: non è lecito dare per scontato l’adeguatezza del trattamento pensionistico ricevuto.

I diritti inespressi sono una realtà diffusa, spesso celati in formulazioni giuridiche intricate, e richiedono un occhio esperto per essere individuati e rivendicati.

“La complessità del sistema previdenziale non deriva solo dalla mole di regolamenti, ma anche dalla frequente evoluzione delle leggi e dalla difficoltà di applicazione uniforme delle stesse.
Ciò che può sembrare una semplice formalità, come l’aggiornamento dei dati anagrafici o la comunicazione di variazioni nella situazione lavorativa, può avere un impatto significativo sull’ammontare della pensione.
Il Patronato Inca Cgil invita pertanto tutti i cittadini, in particolare i pensionati e le categorie più fragili, a sottoporsi a una verifica specialistica della propria posizione.
Un controllo preventivo può rivelare discrepanze, errori di calcolo o la mancata applicazione di benefici a cui si avrebbe diritto.
Questo non è solo un esercizio di “recupero” economico, ma un investimento nella propria serenità e sicurezza finanziaria.

È importante ricordare che, per legge, è possibile richiedere il riconoscimento degli arretrati per un periodo massimo di cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
Il Patronato Inca Cgil mette a disposizione una rete di professionisti qualificati, pronti a fornire assistenza personalizzata in tutta la provincia, offrendo verifiche complete non solo per i trattamenti pensionistici, ma anche per le prestazioni assistenziali e per l’invalidità civile.
Il loro intervento non è solo una questione di contabilità, ma un servizio pubblico che contribuisce a garantire un accesso equo ai diritti e a promuovere una società più giusta e inclusiva.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved