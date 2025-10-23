Perugia, Patteggiamento a rischio nel caso del suicidio di Andrea

Si è aperta a Perugia, dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, una fase cruciale nel procedimento legale riguardante il giovane romano accusato di aver istigato o fornito aiuto al suicidio di Andrea Prospero, il diciannovenne originario di Lanciano (Chieti) la cui tragica scoperta in un BeB perugino, lo scorso gennaio, ha scosso l’opinione pubblica.

L’udienza, incentrata sulla proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell’indagato, si svolge alla presenza di quest’ultimo, assistito dai suoi legali, e della famiglia Prospero – genitori e fratelli – rappresentata dagli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli.

La proposta di accordo, che prevedeva una pena di due anni e mezzo di reclusione da scontare attraverso la prestazione di lavori di pubblica utilità, è stata precedentemente giudicata dai legali della famiglia non adeguata né equa, sollevando interrogativi sulla reale corrispondenza tra la gravità del fatto e la pena suggerita.

La questione centrale verte sulla difficoltà di quantificare il danno morale derivante da un’influenza virtuale, seppur determinante, nella decisione di un giovane.

Le indagini, condotte dalla Procura di Perugia, hanno ricostruito un quadro inquietante: Andrea e il giovane romano si sono incontrati su Telegram, una piattaforma di messaggistica istantanea, dove hanno condiviso conversazioni prolungate e disturbanti relative al tema del suicidio.

Un rapporto a distanza, mediato da uno schermo, ha creato una dinamica insidiosa in cui l’indagato, mai incontrato fisicamente dalla vittima, ha apparentemente fornito indicazioni e suggerimenti riguardanti farmaci considerati propensi a condurre al gesto estremo, farmaci poi effettivamente acquistati da Andrea.

Questa dimensione digitale del crimine solleva complesse questioni giuridiche e psicologiche, esaminando il ruolo della comunicazione online, l’influenza sociale virtuale e la responsabilità penale in spazi non fisici.

La presenza commovente della famiglia Prospero in aula testimonia non solo il loro dolore profondo, ma anche la loro determinazione a perseguire la giustizia, non nell’accezione di una vendetta personale, ma come strumento per accertare le responsabilità e prevenire simili tragedie.

La loro costituzione come parte civile rappresenta un atto di coraggio, volto a ottenere un risarcimento per il danno subito e a contribuire alla ricostruzione di un quadro di verità che possa offrire un minimo di conforto a un dolore incolmabile.

L’udienza si preannuncia, pertanto, come un momento cruciale non solo per il procedimento legale, ma anche per la riflessione più ampia sul ruolo dei social media, la salute mentale dei giovani e la necessità di strumenti di prevenzione e di supporto psicologico sempre più efficaci.