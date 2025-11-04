Pescara: 3.600 bambini contro lo spreco alimentare a scuola.

A Pescara, un’iniziativa innovativa prende forma per contrastare lo spreco alimentare nelle scuole primarie, coinvolgendo circa 3.600 bambini.

L’assessore all’Istruzione, Valeria Toppetti, insieme ai rappresentanti delle società RTI Elior Ristorazione e Sh Gestioni, ha lanciato un progetto che si propone di sensibilizzare i più giovani ai temi della sostenibilità e del consumo responsabile.

Il cuore dell’iniziativa è una semplice ma efficace “bag anti-spreco”: una sportina in cotone grezzo, progettata per consentire ai bambini di recuperare e portare a casa gli alimenti confezionati che non vengono consumati a mensa, come pane, dolci industriali, frutta intera e mousse di frutta.

Lungi dall’essere una mera operazione logistica, questo gesto quotidiano si configura come un potente strumento educativo.

L’assessore Toppetti ha scelto di avviare la consegna nella scuola di Borgomarino, un gesto simbolico che intende rappresentare tutti i bambini della città.

Durante l’incontro con i giovani studenti, ha spiegato il significato profondo della sportina, sottolineando come l’iniziativa vada ben oltre la semplice riduzione degli scarti alimentari.

Si tratta di instillare nei bambini un senso di rispetto per il cibo, un’attenzione al valore delle risorse e una consapevolezza dei propri consumi.

L’iniziativa non si limita a fornire ai bambini una borsa, ma li incarica attivamente di diventare agenti di cambiamento.

Ogni bambino ha la responsabilità di portare la bag a casa e svuotarla regolarmente, evitando che gli alimenti rimangano dimenticati e si deteriorino.

Parallelamente, è fondamentale riportare la sportina vuota a scuola ogni mattina, garantendo la sua pronta riutilizzabilità.

Questo ciclo continuo rafforza il messaggio di sostenibilità e responsabilizza i bambini nel processo.

L’obiettivo ultimo è formare cittadini consapevoli e attenti all’impatto ambientale delle proprie azioni.

L’iniziativa rappresenta un investimento sul futuro, educando i bambini a una logica anti-consumistica e promuovendo un cambiamento culturale profondo, che si estenda ben oltre le mura scolastiche, influenzando le abitudini familiari e la comunità nel suo complesso.

Si tratta di un approccio pedagogico innovativo, che valorizza il ruolo attivo dei bambini nella costruzione di un futuro più sostenibile e rispettoso delle risorse del pianeta.