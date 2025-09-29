Pescara, addio ai Palazzi Clerico: l’inizio delle demolizioni

L’inurbazione di Pescara compie un capitolo cruciale della sua storia con l’avvio delle demolizioni dei cosiddetti “Palazzi Clerico”, due imponenti strutture incompiute che da decenni si ergono come simboli di un’urbanizzazione incompiuta e di un persistente degrado sociale.

L’evento, presieduto dal sindaco Carlo Masci, segna la conclusione di una battaglia amministrativa e politica protrattasi per oltre quattro decenni, una sfida che ha visto il Comune di Pescara confrontarsi con intricati intrecci legali e speculativi.

Questi “palazzi fantasma”, eretti in un’epoca di rapida espansione edilizia, si sono rivelati ben presto un focolaio di problematiche complesse.

Oltre al loro impatto visivo negativo, hanno attratto fenomeni di marginalità sociale, diventando rifugio per persone in difficoltà e terreno fertile per attività illegali.

La loro presenza di