Pescara-Ancona: Inaugura il diretto ferroviario, un collegamento strategico

Lunedì 15 settembre inaugura un’importante novità per la mobilità nell’area adriatica: il diretto collegamento ferroviario Pescara-Ancona, un progetto che segna un’evoluzione significativa per il trasporto pubblico regionale e interregionale.

Operato con le moderne unità Etr 104 Alstom, questo servizio rappresenta un investimento strategico per Tua, la società di trasporto abruzzese, che ambisce a consolidare il suo ruolo non solo a livello locale, ma come fulcro di una rete di connessioni più ampia.

Questo nuovo collegamento non è semplicemente un percorso tra due città, ma un tassello di un sistema di mobilità più integrato e orientato al futuro.

I treni Etr 104 offrono un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e dell’innovazione tecnologica: climatizzazione avanzata, sedili progettati per il massimo del benessere del passeggero, prese USB per la ricarica di dispositivi elettronici, spazi ampiamente accessibili per persone con disabilità motorie, servizi igienici moderni e sistemi di informazione digitale a bordo per un’esperienza di viaggio completa e trasparente.

Il servizio, inizialmente attivo dal lunedì al venerdì, è stato concepito per rispondere a specifiche esigenze di collegamento tra le due regioni.

Il treno 23960 lascerà Pescara alle 06:35 per arrivare ad Ancona alle 08:50, mentre il treno 23959 partirà da Ancona alle 09:40 per raggiungere Lanciano alle 12:35, creando un’opportunità significativa per chi necessita di spostamenti lavorativi o personali lungo la dorsale adriatica.

L’assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, ha sottolineato come questa iniziativa semplifichi e migliori la fruibilità del viaggio tra Abruzzo e Marche.

L’acquisizione dei primi treni Etr 104 Alstom, con l’impegno di ulteriori sei unità in futuro, testimonia l’impegno regionale verso un servizio di trasporto di alta qualità, un investimento che va oltre la mera operatività per puntare alla creazione di un’esperienza di viaggio superiore.

L’integrazione con le fermate di Lanciano, inoltre, è una chiara indicazione della volontà di costruire un sistema di mobilità unico, estendendo l’offerta e aprendo nuove prospettive strategiche verso il nord Italia, con l’obiettivo di collegare centri di interesse economico e culturale.

Gabriele De Angelis, presidente di Tua, ha evidenziato come questo collegamento si inserisca perfettamente nella missione aziendale di fornire un servizio essenziale per lo sviluppo del territorio.

Il rafforzamento del dialogo tra Abruzzo e Marche, grazie a Tua, non solo facilita gli spostamenti, ma contribuisce a creare opportunità di crescita economica e sociale.

Il focus rimane sui cittadini e sulla garanzia di un servizio di alta qualità, elemento chiave per una mobilità sostenibile e inclusiva.

Questa iniziativa si pone come un passo avanti verso una visione più ampia, che include l’integrazione con altre reti di trasporto e l’offerta di servizi personalizzati per rispondere alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione.