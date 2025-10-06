Pescara: Arrestato per filiera di marijuana, sequestrati 10 kg.

L’attività operativa dei Carabinieri della Compagnia di Pescara ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, indiziato di aver costituito una vera e propria filiera di approvvigionamento e distribuzione di ingenti quantitativi di marijuana.

La vicenda, che getta luce su dinamiche più ampie legate al traffico di sostanze stupefacenti, si è concretizzata con il sequestro di quasi dieci chilogrammi di marijuana, pronta per l’immissione nel mercato illecito locale.

L’arresto è il culmine di un’indagine mirata, sviluppata dal Nucleo Operativo e Investigativo (NOI) della Compagnia, che aveva in corso un’attenta attività di monitoraggio nei confronti del 44enne.

Il sospetto, maturato in seguito a riscontri investigativi, aveva evidenziato una frequente attività di trasferimento tra Pescara e Montesilvano, comportamento percepito come anomalo e potenzialmente legato ad attività illecite.

Il comportamento dell’uomo, descritto come particolarmente sospetto e caratterizzato dal trasporto di un ingombrante sacco nero, ha innescato un’azione di controllo più approfondita.

La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una quantità considerevole di marijuana, confezionata in buste sottovuoto, una tecnica consolidata per preservare la sostanza e facilitarne il trasporto e la successiva distribuzione.

Il confezionamento suggerisce una pre-organizzazione e una pianificazione accurata dell’attività di spaccio, con l’intento di massimizzare il profitto e ridurre al minimo i rischi.

La determinazione della quantità di stupefacente sequestrata, quasi dieci chilogrammi, suggerisce che l’uomo agiva non come un semplice spaccio al dettaglio, ma come anello fondamentale in una rete più ampia, potenzialmente coinvolgente altri soggetti e collegamenti esterni.

L’ingente quantità di marijuana sequestrata, unita alla sofisticata tecnica di confezionamento, lascia presagire una organizzazione complessa e strutturata.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora a Montesilvano, applicando una misura cautelare volta a limitare la possibilità per l’indagato di reiterare comportamenti illeciti.

Le indagini, tuttora in corso, si concentrano ora sull’identificazione di eventuali complici e sulla ricostruzione della filiera di approvvigionamento, al fine di disarticolare completamente l’organizzazione criminale e individuare i responsabili di ulteriori reati connessi al traffico di stupefacenti.

L’obiettivo primario delle forze dell’ordine è quello di contrastare efficacemente la criminalità organizzata e tutelare la sicurezza della collettività.