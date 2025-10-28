Pescara-Bergamo: Ripartono i voli, un ponte aereo per Abruzzo e Nord Italia

Ritorno in volo: Pescara-Bergamo, un collegamento strategico per l’Abruzzo e il Nord ItaliaDopo un’interruzione che ha lasciato presagi di distacco, la rotta aerea che connette Pescara a Milano Bergamo si riattiva per l’inverno 2025, segnando un rinnovato impulso per la regione abruzzese e un’opportunità di connessione potenziata per i viaggiatori del Nord Italia.

Ryanair, leader europeo del trasporto aereo low-cost, ha annunciato la programmazione di tre voli settimanali su questa tratta, inserita in un più ampio piano operativo per la stagione invernale, con il primo decollo avvenuto nel fine settimana.

Questo ripristino non è semplicemente un ritorno alla normalità, ma il risultato di un’analisi strategica e di un impegno congiunto tra Ryanair, la Regione Abruzzo, Saga (società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo) e Sacbo (società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio).

La decisione si inserisce in un contesto di sviluppo regionale che vede l’Abruzzo impegnata a ottimizzare la propria competitività, attraverso misure volte a ridurre i costi di accesso e a stimolare i flussi turistici e l’occupazione.

L’eliminazione dell’addizionale municipale rappresenta un passo significativo in questa direzione, e la riattivazione della rotta Pescara-Bergamo ne è una testimonianza tangibile.

Per Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, questa ripresa sottolinea l’impegno della compagnia aerea nel fornire opzioni di viaggio accessibili e frequenti per i passeggeri italiani.

Il collegamento diretto contribuisce a rendere l’Abruzzo una destinazione più appetibile, sia per i turisti che per i professionisti, offrendo tariffe competitive e nuove opportunità di sviluppo economico.

Giorgio Fraccastoro, presidente di Saga, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una collaborazione sinergica con la Regione Abruzzo e Ryanair.

La forte richiesta da parte degli utenti, che avevano espresso il desiderio di vedere ripristinato il collegamento, ha contribuito a guidare la decisione finale, dimostrando la rilevanza strategica di questa rotta per la comunità abruzzese.

Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, evidenzia come il collegamento con Pescara abbia nel tempo favorito la creazione di legami sempre più solidi tra l’Abruzzo e la Lombardia.

L’aeroporto di Orio al Serio si conferma quindi un hub cruciale per lo sviluppo di opportunità professionali, imprenditoriali, accademiche (grazie alla collaborazione con l’Università di Bergamo) e per lo scambio culturale e turistico tra le due regioni.

Questo collegamento non si limita al trasporto di persone, ma funge da catalizzatore per la crescita di relazioni e opportunità a 360 gradi, contribuendo a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio.

La ripresa del volo Pescara-Bergamo rappresenta quindi un investimento nel futuro, un ponte aereo che unisce due regioni e apre nuove prospettive di sviluppo.