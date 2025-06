Pescara, boom di bici e monopattini: crescono i controlli

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, la città di Pescara assiste a un incremento significativo dell’utilizzo delle infrastrutture ciclabili, un fenomeno che solleva interrogativi cruciali in termini di sicurezza e responsabilità civile. In risposta a questa tendenza, la Polizia Locale ha intensificato le attività di controllo e vigilanza, focalizzandosi sul rispetto del Codice della Strada e sulla prevenzione di incidenti, come evidenziato dalla presidente della commissione consiliare Sicurezza e Mobilità, Maria Luigia Montopolino.I dati preliminari raccolti dalla Municipale indicano un numero considerevole di infrazioni, con oltre 250 sanzioni già elevate per la circolazione con monopattini in assenza di casco. Questa cifra, discussa durante i lavori della commissione con la partecipazione del tenente colonnello Paolo Costantini, non è semplicemente un indicatore di trasgressioni, ma riflette una problematica più ampia: l’esigenza di un cambio di mentalità e di una maggiore consapevolezza dei rischi associati alla micromobilità.La mancata osservanza delle norme di sicurezza, che vanno dall’uso del casco all’alterazione dei mezzi, fino al superamento dei limiti di velocità, non riguarda esclusivamente i giovani, ma coinvolge una fetta crescente di utenti che, spesso, sottovalutano le conseguenze delle proprie azioni. Il rischio non è solo per chi guida, ma per l’intera collettività, in particolare per i pedoni, categoria di utenti particolarmente vulnerabile.L’approccio della Polizia Locale e della Commissione Consiliare non si limita alla semplice applicazione sanzionatoria. L’obiettivo primario è l’educazione e la promozione di una cultura della guida sicura, finalizzata a tutelare la vita e l’integrità fisica di tutti. Si tratta di un impegno che richiede un coinvolgimento attivo da parte di tutti i soggetti interessati: istituzioni, forze dell’ordine, scuole, associazioni e, soprattutto, i cittadini stessi.La sicurezza stradale e la vivibilità delle piste ciclabili rappresentano una priorità assoluta per l’amministrazione comunale, un valore che richiede un impegno costante e una collaborazione proattiva. La presidente Montopolino lancia quindi un appello ai cittadini, invitandoli a segnalare comportamenti pericolosi e ad adottare sempre una condotta prudente e responsabile. L’attenzione al dettaglio, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi sono gli strumenti fondamentali per garantire una mobilità sostenibile, sicura e inclusiva, che valorizzi il patrimonio urbano e la qualità della vita di tutti i cittadini di Pescara. Si auspica, inoltre, un’analisi più approfondita delle cause che portano alla violazione delle norme, al fine di implementare strategie di prevenzione mirate ed efficaci.