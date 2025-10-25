Pescara, boom turistico: +22% e record internazionali!

Pescara si afferma come fulcro turistico regionale, registrando nei primi otto mesi del 2025 un’impennata sensazionale nelle presenze, ben al di sopra delle aspettative.

I dati ufficiali, resi noti dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore al Turismo Zaira Zamparelli, rivelano un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un balzo del 153% se confrontati con i livelli pre-pandemia del 2019.

Questi numeri, qualificati dal sindaco come “stratosferici”, testimoniano una traiettoria di crescita esponenziale, nonostante le critiche provenienti dall’opposizione, e delineano un quadro di resilienza e sviluppo per la città.

L’elemento propulsore di questa crescita è inequivocabilmente il turismo internazionale.

Tra gennaio e agosto, Pescara ha accolto 175.455 visitatori stranieri, un aumento del 37,47% rispetto all’anno precedente e un dato che supera già il totale delle presenze turistiche straniere registrate nell’intero anno 2024.

Questa cifra sottolinea l’efficacia delle strategie di promozione mirate a mercati specifici, come Germania, Polonia, Stati Uniti, Romania, Francia, Regno Unito, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Lituania.

L’attrattiva si fonda non solo sulla bellezza della costa adriatica e sull’offerta di servizi ricettivi in costante miglioramento, ma anche, e sempre più, sulla percezione di una città dinamica, capace di offrire esperienze autentiche e memorabili.

L’aumento dell’offerta ricettiva, con la creazione di nuovi posti letto, e il consolidamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Pescara, che ha visto un’impennata nella capacità di gestire flussi di viaggiatori internazionali, sono fattori cruciali in questo scenario.

Il successo risiede anche nella capacità di intercettare nuove tipologie di turismo, che guardano a Pescara come punto di partenza per esplorare le bellezze dell’Abruzzo.

L’ambizione è chiara: Pescara vuole affermarsi come la prima destinazione turistica dell’Abruzzo, un obiettivo che richiede un impegno costante e un lavoro di squadra che coinvolga tutti gli attori del territorio.

L’assessore Zamparelli ha espresso grande soddisfazione, evidenziando come i dati confermino l’efficacia del lavoro svolto finora, ma sottolineando anche la necessità di un dialogo continuo e costruttivo con operatori commerciali e imprese del settore, per rendere l’accoglienza ancora più curata e personalizzata.

Un contributo significativo a questo successo viene riconosciuto all’assessore Alfredo Cremonese, che ha sottolineato il ruolo cruciale degli eventi culturali, sportivi e musicali come motore di crescita economica e vetrina per la città.

L’ottenimento della Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso che attesta la qualità ambientale e la gestione sostenibile del litorale, rappresenta un ulteriore tassello in questa strategia di valorizzazione del territorio.

L’investimento in eventi di richiamo internazionale, in grado di generare un impatto positivo sull’economia locale e di promuovere l’immagine di Pescara a livello globale, si rivela quindi una scelta strategica vincente.

La città si proietta verso il futuro con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di leader nel turismo abruzzese e di diventare una meta sempre più attrattiva per visitatori provenienti da tutto il mondo.