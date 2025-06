Pescara, estate blindata: più forze dell’ordine per sicurezza e turismo.

Per la stagione estiva 2024, Pescara vedrà un rafforzamento significativo delle risorse dedicate alla sicurezza pubblica, come annunciato dal Prefetto Flavio Ferdani durante una conferenza stampa. Questa misura, volta a rispondere alle crescenti esigenze connesse all’incremento del turismo balneare, prevede l’impiego di circa ventisette unità di personale interforze, a supporto delle attività di vigilanza già programmate dal Questore in collaborazione con i Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.L’iniziativa non si configura semplicemente come un aumento di presenze in uniforme, bensì come una risposta strategica a un contesto urbano in evoluzione. Il Prefetto ha precisato che le risorse aggiuntive, allocate attraverso un piano operativo coordinato a livello ministeriale, saranno impiegate per bilanciare due obiettivi primari: la tutela della qualità della vita dei residenti e la promozione dello sviluppo economico legato al turismo. La vivibilità urbana, intesa come sicurezza, ordine pubblico e senso di appartenimento, è infatti presupposto fondamentale per attrarre visitatori e sostenere le attività commerciali locali.Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso la sua soddisfazione per questa risposta positiva, sottolineando la crescente complessità demografica e le nuove sfide che la città si trova ad affrontare. L’incremento delle forze dell’ordine è percepito come un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze del territorio, un territorio che, crescendo in dimensioni e popolazione, necessita di un sistema di sicurezza pubblica sempre più robusto ed efficiente.L’impegno del Prefetto non è solo un atto amministrativo, ma una concretizzazione del dialogo costante tra istituzioni e comunità. Il Sindaco ha ribadito il ruolo del Comitato, che rappresenta un canale privilegiato per raccogliere le istanze dei cittadini e trasmetterle alle autorità competenti. Questa sinergia tra amministrazione comunale, prefettura e corpi di sicurezza è essenziale per affrontare le problematiche emergenti, prevenire situazioni di rischio e garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. L’efficacia di tali misure dipende anche dalla capacità di adattamento e flessibilità delle forze di sicurezza, che dovranno saper rispondere a contesti mutevoli e a nuove forme di criminalità, sempre più sofisticate e transnazionali. Il rafforzamento delle risorse è dunque un tassello fondamentale di un sistema di sicurezza più ampio, che coinvolge la collaborazione tra cittadini, istituzioni e corpi di sicurezza, con l’obiettivo comune di costruire una Pescara più sicura, vivibile e prospera.