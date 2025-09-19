Pescara, migliaia in corteo pro-Palestina: appello per la pace

Un’onda di partecipazione ha travolto Pescara ieri sera, con quasi quattordici centinaia di persone che si sono unite a un corteo pro-Palestina promosso dalla CGIL.

Il percorso, partito da Piazza della Repubblica e snodato lungo Corso Umberto fino a Piazza Salotto, ha rappresentato un potente atto di solidarietà verso la popolazione palestinese, in particolare per le vittime del conflitto in corso a Gaza.

La manifestazione, intrisa di un profondo sentimento di indignazione e compassione, ha visto la partecipazione attiva di lavoratori, attivisti e membri della società civile, uniti nel rifiuto di assistere passivamente alla drammatica escalation di violenza.

Il segretario della CGIL di Pescara, Luca Ondifero, ha sottolineato come l’iniziativa sia un’espressione tangibile della presa di posizione del mondo del lavoro di fronte a un “massacro” che si sta consumando a Gaza, attribuito alle azioni militari dell’esercito israeliano.

Il corteo, accompagnato da slogan a favore di una “Palestina Libera”, ha rappresentato un chiaro segnale di dissenso nei confronti delle politiche del governo israeliano.

La richiesta principale è quella di un immediato cessate il fuoco, vista come condizione imprescindibile per alleviare la sofferenza della popolazione civile.

Parallelamente, viene sollecitato un intervento deciso da parte del governo italiano, affinché prenda una posizione esplicita di condanna per le azioni militari in atto.

Oltre al cessate il fuoco, la manifestazione ha espresso un’urgente necessità di riconoscimento internazionale dello Stato palestinese.

La CGIL, insieme ai partecipanti, ritiene fondamentale che la comunità internazionale intraprenda azioni diplomatiche concrete per favorire l’avvio di una conferenza di pace, con l’obiettivo di porre fine non solo al conflitto israelo-palestinese, ma a tutte le forme di conflitto armato nel mondo, promuovendo un ordine globale basato sulla giustizia, l’equità e il rispetto dei diritti umani.

La manifestazione si configura, quindi, come un appello a un rinnovato impegno globale per la pace e la giustizia.