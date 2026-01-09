Pescara, notte di terrore: fuga in auto finisce contro una casa

Nella notte a Pescara, un evento drammatico ha scosso la quiete urbana, culminando in un incidente che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’applicazione delle normative.

Un uomo, gravato dalla perdita precedente della patente di guida, si è posto al volante di un’Alfa Romeo 147, dando inizio a una sequenza di eventi che avrebbero portato a un violento impatto contro un’abitazione privata.

L’episodio si è sviluppato intorno alle prime ore del mattino, quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nel controllo del territorio lungo via Raiale, ha notato un veicolo che, alla vista delle forze dell’ordine, compiva un’immediata manovra di inversione di marcia e si lanciava in fuga.

La reazione, inequivocabile, ha immediatamente attivato un inseguimento, gestito con la professionalità necessaria dalla sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara.

La fuga, protrattasi per breve tratto, si è conclusa tragicamente quando il conducente, presumibilmente in preda al panico o compromesso da fattori esterni, ha perso il controllo del veicolo, che si è proiettato contro un muro di un’abitazione.

La violenza dell’impatto ha deformato la carrozzeria dell’auto, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per liberare i due occupanti, incastrati tra le lamiere accartocciate.

Le condizioni di salute dei feriti hanno richiesto immediati soccorsi da parte del personale medico del 118, che li ha trasportati d’urgenza in ospedale, classificati in codice rosso.

Entrambi i feriti sono attualmente ricoverati e si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni.

Le indagini successive hanno rivelato che il conducente, un uomo di 44 anni residente a Pescara, era incappato in una nuova infrazione, guidando senza patente, dopo che questa gli era stata precedentemente revocata.

Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, con l’aggiunta di ulteriori verifiche che riguardano l’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcol.

Questo episodio, oltre alle conseguenze immediate per i diretti interessati, solleva un dibattito più ampio sulla responsabilità individuale, sull’importanza del rispetto delle regole della circolazione stradale e sull’efficacia dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

L’accaduto evidenzia, inoltre, la necessità di approfondire le strategie di prevenzione e di sensibilizzazione volte a contrastare comportamenti pericolosi alla guida, che mettono a rischio la sicurezza di tutti.