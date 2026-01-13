Pescara, parcheggi a 4 euro: più che un aumento, un disagio.

L’imminente aumento del costo orario dei parcheggi a Pescara a 4 euro solleva interrogativi più ampi e complessi, trascendendo la mera questione economica.

Si tratta, più che di un incremento tariffario, di un sintomo di una gestione urbana profondamente carente e di una visione strategica frammentata, capace di penalizzare cittadini e imprese.

L’Automobile Club di Pescara intende pertanto stimolare un dibattito costruttivo, al di là delle superficiali giustificazioni di mobilità sostenibile, che rischiano di mascherare una realtà ben più problematica.

La decisione di aumentare le tariffe, in assenza di un reale miglioramento del servizio, appare non solo incongruente ma anche contraria al principio di equità.

Un adeguamento dei costi è comprensibile, e persino auspicabile, se accompagnato da un corrispettivo investimento in infrastrutture e servizi.

Tuttavia, la situazione attuale presenta un quadro desolante: aree di parcheggio degradate, scarsa capacità ricettiva, inefficienza operativa e una totale mancanza di trasparenza.

L’assenza di sistemi di informazione in tempo reale – come i display che indichino la disponibilità dei posti auto – costringe ancora oggi gli utenti a interagire con obsolete transenne e cartelli “completo”, un’anomalia in un contesto urbano che aspira a modernità.

La gestione dell’area di risulta, in particolare, è oggetto di preoccupazione, con il verificarsi di fenomeni di controllo abusivo che compromettono la legalità e l’ordine pubblico.

La zona Nord, adiacente al terminal bus, è degradata da dissesti stradali, avvallamenti e ristagni idrici, configurando un ambiente poco sicuro e inadatto.

L’inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico locale aggrava ulteriormente il quadro.

Un sistema efficiente, capillare e affidabile dovrebbe incentivare l’abbandono del mezzo privato, ma così non è.

Ritardi, percorsi tortuosi, mancanza di coordinamento e una generale obsolescenza tecnologica scoraggiano i potenziali utenti.

L’ambizioso progetto Filovia, lungi dal risolvere i problemi, ha contribuito a creare ulteriori disagi e frustrazioni, fallendo miseramente nella cruciale fase dell’ultimo miglio.

È imperativo che l’amministrazione comunale adotti un approccio olistico alla mobilità urbana, che tenga conto delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese.

La semplice imposizione di tariffe più elevate, senza un corrispondente miglioramento del servizio, rischia di alimentare un senso di ingiustizia e di penalizzare ulteriormente un tessuto economico già provato.

È necessario, dunque, elaborare piani di mobilità e di sosta coerenti, che prevedano investimenti mirati, l’innovazione tecnologica e un dialogo costante con le parti interessate.

Solo così sarà possibile creare un ambiente urbano più vivibile, sostenibile e competitivo.

L’aumento delle tariffe, in definitiva, non può essere una soluzione fine a sé stessa, ma un elemento di un progetto più ampio e ambizioso, volto a migliorare la qualità della vita a Pescara.