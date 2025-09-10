Pescara: Protocollo d’Intesa per contrastare la criminalità finanziaria

Potenziamento della cooperazione istituzionale per un contrasto più efficace alla criminalità economico-finanziaria: il Protocollo d’Intesa di PescaraPer rispondere all’imperativo di una crescente complessità dei fenomeni criminali che investono il tessuto economico-finanziario, e al fine di garantire una tutela più robusta del patrimonio pubblico e dei principi di equità fiscale, la Procura della Repubblica di Pescara, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno formalizzato un importante Protocollo d’Intesa.

L’accordo, siglato nella sede delle Fiamme Gialle, rappresenta un’evoluzione strategica rispetto alla precedente intesa decennale, ponendo l’accento sull’ottimizzazione della sinergia tra le istituzioni coinvolte.

Il cuore del Protocollo risiede nella creazione di un sistema integrato di intelligence economica e finanziaria.

Non si tratta semplicemente di migliorare lo scambio di informazioni, bensì di costruire un processo collaborativo che consenta un’analisi predittiva e proattiva dei rischi.

L’obiettivo primario è identificare precocemente segnali di allarme derivanti dall’attività amministrativa, traducendoli in indagini mirate e tempestive.

Questo approccio, supportato da strumenti di analisi avanzata e tecnologie innovative, mira a intercettare e neutralizzare rapidamente le attività illecite prima che possano concretizzarsi in danni irreparabili per la collettività.

La rinnovata intesa rafforza il ruolo della Procura, centrale nel coordinamento delle indagini, e dell’Agenzia delle Entrate, in qualità di detentrice di informazioni cruciali per l’identificazione di potenziali evasori e frodatori.

La Guardia di Finanza, con le sue competenze specialistiche in materia di contrasto alla criminalità finanziaria, assicura il supporto operativo e investigativo necessario.

Durante la cerimonia di sottoscrizione, il Procuratore Capo Giuseppe Bellelli ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso e costante da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

Il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Francesco Paolo Chimienti, ha evidenziato come il Protocollo rappresenti un fattore determinante per l’intensificazione della collaborazione e lo sviluppo di un flusso informativo strategico, cruciale per la tutela del sistema tributario.

Il Generale Fabio Massimo Mendella, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, ha ribadito l’impegno a ottimizzare le sinergie operative per contrastare efficacemente le attività illecite di natura economico-finanziaria.

Il Protocollo d’Intesa non si limita a definire procedure operative, ma promuove una cultura della collaborazione e della responsabilità condivisa, volta a garantire una maggiore efficacia nella lotta all’evasione fiscale, all’elusione, alle frodi e a tutte le forme di criminalità finanziaria, tutelando così la legalità e il benessere economico del Paese.

Si tratta di un passo avanti significativo verso un sistema più equo, trasparente e resiliente.