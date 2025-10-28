Pescara: Riorientare l’acqua, un modello di resilienza

Riorientare le risorse idriche: un modello di resilienza per il territorio pescareseDi fronte alla crescente pressione sulle risorse idriche, il territorio pescarese si appresta a implementare un intervento strategico volto a garantire la sostenibilità del suo approvvigionamento e a rafforzare la sua resilienza climatica.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle azioni prioritarie delineate dal Commissario Straordinario per l’Acqua, prevede il riutilizzo delle acque reflue depurate dall’impianto di Montesilvano, destinandole a scopi irrigui e industriali.

Questo comporta la liberazione di circa 10 litri al secondo di acqua potabile, una risorsa vitale da destinare primariamente agli usi civili, soprattutto in contesti di emergenza idrica.

L’investimento, stimato in circa 3,9 milioni di euro e integrato nella prossima manovra di bilancio regionale, segna un passo concreto verso un modello di gestione delle risorse idriche più efficiente e innovativo.

La presentazione del progetto, avvenuta in una conferenza stampa a Pescara alla presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa per l’intera area interessata, che comprende i comuni di Montesilvano, Silvi e, in particolare, Città Sant’Angelo.

Attualmente, le acque depurate dall’impianto di Montesilvano confluiscono nel fiume Saline.

Il progetto in oggetto prevede un potenziamento dell’impianto con l’installazione di un modulo di affinamento delle acque, volto a elevare la qualità delle acque depurate, rendendole adatte a scopi industriali e irrigui.

Parallelamente, verranno realizzate le infrastrutture idrauliche necessarie per il trasporto delle acque riutilizzate agli utilizzatori finali, imprese agricole e aziende industriali.

Questa iniziativa non solo contribuisce a ridurre la pressione sulla risorsa acqua potabile, ma promuove anche un paradigma di economia circolare, minimizzando gli sprechi e massimizzando il valore delle risorse disponibili.

In particolare, il nucleo industriale di Città Sant’Angelo, caratterizzato da un elevato consumo idrico e presenza di importanti multinazionali, beneficerà direttamente di questa nuova disponibilità di risorse.

L’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) ha già completato la sua parte di intervento, preparando il terreno per la realizzazione delle condotte dedicate al trasporto delle acque depurate riutilizzabili.

Queste condotte, distinte dalle reti esistenti per l’acqua potabile e i reflui fognari, rappresentano un tassello fondamentale per la gestione integrata delle risorse idriche.

Il riutilizzo delle acque reflue non è solo un intervento diretto contro la siccità, ma anche un investimento nel futuro del territorio, contribuendo a preservare la disponibilità di acqua potabile per le generazioni a venire e a promuovere un modello di sviluppo più sostenibile e resiliente.

Si tratta di una soluzione concreta per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici e garantire un futuro idrico più sicuro per l’intera comunità.