Pescara: tra sicurezza e disagio, un bilancio in evoluzione.

Pescara si configura come un contesto urbano complesso, bilanciato tra un’apparente vivibilità e la persistenza di segnali di disagio sociale che destano preoccupazione.

Nonostante gli episodi di violenza gratuita che emergono periodicamente, la città, nel suo complesso, mantiene un livello di sicurezza superiore a quello di molte altre realtà urbane italiane di dimensioni comparabili.

Questa percezione, tuttavia, è sfidata da una recente analisi de *Il Sole 24 Ore* che colloca la provincia di Pescara in una posizione meno favorevole rispetto all’anno precedente, passando dalla 36° alla 31° posizione nella classifica sulla criminalità.

Il Sindaco Carlo Masci, pur prendendo atto di questo lieve peggioramento, sottolinea che la fotografia attuale va interpretata alla luce di un percorso di miglioramento significativo.

Confrontando i dati odierni con quelli del 2019, anno di insediamento dell’amministrazione, si evidenzia un progresso tangibile, laddove Pescara occupava la 27° posizione.

Questa evoluzione, secondo il primo cittadino, dovrebbe essere riconosciuta anche da una opposizione politica incline a critiche superficiali e priva di una visione storica dei fatti.

La responsabilità primaria in materia di sicurezza, è doveroso sottolineare, risiede nelle forze dell’ordine.

Tuttavia, i dati disponibili, pur con le loro limitazioni, suggeriscono che le strategie operative adottate dagli organi competenti stanno producendo risultati positivi.

Nonostante ciò, Masci ribadisce l’imperativo di intensificare ulteriormente gli sforzi di controllo e prevenzione.

La dinamicità di Pescara, una città che attira quotidianamente circa 300.000 persone, la rende inevitabilmente vulnerabile alla presenza di elementi devianti.

Tuttavia, l’amministrazione comunale intende garantire che chiunque commetta atti criminali sia perseguito e assicurato alla giustizia.

Il lavoro svolto dalle forze dell’ordine in questo senso è stato definito encomiabile, e si confida nella rapida risoluzione dell’ultimo episodio di violenza avvenuto in corso Manthonè.

È innegabile che nessuna realtà urbana di una certa rilevanza possa essere completamente esente da problematiche.

La differenza, tuttavia, risiede nella capacità di creare sinergie, rafforzare la presenza istituzionale e promuovere la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

In questo senso, il Sindaco ha più volte sollecitato un aumento del personale nelle caserme cittadine, poiché la città di Pescara, per la sua posizione strategica e per i flussi di persone che la caratterizzano, è particolarmente esposta a tali problematiche.

La sfida futura, pertanto, è consolidare i progressi compiuti e prevenire nuovi episodi di criminalità, rafforzando la sicurezza percepita e garantendo una maggiore qualità della vita per tutti i cittadini.