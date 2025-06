Pescara: Vittoria for Women Tour, prevenzione e sport per la salute femminile

Pescara si conferma polo di riferimento per la promozione della salute femminile, ospitando per il secondo anno consecutivo il Vittoria for Women Tour, un’iniziativa itinerante che connette l’impegno di Vittoria Assicurazioni con la Federazione Italiana Rugby (FIR), la Fondazione Specchio dei tempi e, in una significativa espansione, il coinvolgimento capillare della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), a livello nazionale e provinciale. Questo ampliamento testimonia la crescente consapevolezza del ruolo cruciale della prevenzione oncologica femminile e l’importanza di una rete di supporto estesa sul territorio.La città abruzzese apre ufficialmente la terza edizione del Tour presso lo Stadio del Mare, un luogo simbolo per la comunità sportiva e un palcoscenico ideale per veicolare un messaggio di speranza e di responsabilizzazione. Due giorni intensi, dal 21 al 22 giugno, saranno dedicati a un connubio di attività: sport, musica, intrattenimento e, soprattutto, screening senologici gratuiti, accessibili a tutte le donne senza la necessità di prenotazione, garantendo un servizio essenziale e immediato.La conferenza stampa di lancio ha visto la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione e del mondo sportivo: il sindaco Carlo Masci, l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, il presidente del Pescara Rugby Giampiero Di Biase e Carla Ianni, rappresentante del Comitato Regionale FIR, testimoniando la sinergia tra istituzioni, federazioni sportive e associazioni di volontariato. L’evento si inserisce nel contesto del Trofeo Italiano di Beach Rugby, creando un’atmosfera festosa e informale, perfetta per raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Il claim “la prevenzione femminile è la nostra meta” incarna lo spirito del tour, sottolineando l’importanza di integrare la cura della salute nel contesto del tempo libero e del benessere.”Accogliere una tappa del Vittoria for Women Tour è per noi motivo di orgoglio”, ha dichiarato Patrizia Martelli, evidenziando come l’iniziativa si allinei perfettamente con la visione della città, che punta a promuovere uno stile di vita sano e attivo. L’evento rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare la popolazione, combattere lo stigma legato alla malattia e incoraggiare l’adozione di comportamenti preventivi.Giampiero Di Biase, presidente del Pescara Rugby, ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale per aver sostenuto un progetto di tale rilevanza nazionale, illustrando il ricco programma di attività che animerà la giornata di domenica 22 giugno. Dalle sfide Under 14 al vivace open day del minirugby, passando per un allenamento guidato dal Comitato Regionale e dal CONI, il Pescara Rugby si impegna a coinvolgere attivamente la comunità e a trasmettere valori di sportività, collaborazione e inclusione. L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro, volto a formare giovani atleti consapevoli e responsabili, capaci di coniugare passione per lo sport e attenzione alla propria salute. L’attenzione alla promozione della salute femminile si coniuga con un’offerta sportiva inclusiva e di qualità, rendendo Pescara un esempio virtuoso di integrazione tra sport, benessere e prevenzione.